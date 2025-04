Jobbacska hely Arad legnagyobb üzletközpontjában, mely könnyen lehetne kiemelkedő is: a Sabor

Korunk negatív társadalmi jelenségeinek kvintesszenciáját adja a pláza. A fogyasztói társadalom szimbóluma, a hollywoodi agymosás terepe, a McDonald’s-szal megjeleníthető, de megannyi hasonló franchise által is képviselt kulináris egyenkultúra otthona, hogy a legnyilvánvalóbb dimenziókat említsem.

Mindazonáltal, mint már szó volt róla e rovatban, megesik, hogy Gauss görbe-szökevényként üzletközpontokban nyitnak minőségelvű éttermek.

Létrejötte idején a Leroy hálózat, melynek egységeivel leginkább plázákban találkozhattunk, az élvonalba tartoztak és ma sem sereghajtók. A Hegyvidék Bevásárlóközpontban nyitott, de sajnos már rég megszűnt Tanti Michelin csillagot is kapott. Temesváron a Pescada, a Cech In, a Kai, a Gault Millau kalauzban is szereplő @Fabrika, a Fenice Palace, a C. House Milano mind a Iulius Mall keretében működik, de

hasonlóan gazdag a vendéglátós felhozatal a brassói AFI centerben, ahol a prémium borbártól a csúcsfagylaltozón keresztül a remek villásreggelizőkig mindent megtalálunk,

s mindezt elmondhatjuk a kolozsvári Mallról is. Szívesen említenék székelyföldi példákat is, de ott a városok mérete miatt eleve nem sok üzletközpont működik s ami meg igen, annak nem kiugró a kulináris kínálata.

A Bánság fővárosától, Temesvártól mintegy ötven kilométerre fekvő délpartiumi Aradon az Atrium Mall mellett épült meg a 2023. november 1-én megnyitott AFI üzletközpont, nem messze a város egyik jellegzetes látványosságától, az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült nagyállomástól. (Azt megszokhattuk, hogy az elcsatolt területeken az esztétikai élményt nyújtó épített örökség 99%-a a magyar időkből való.)

A két üzletközpont lényegében egy egységet alkot, vonzerejéhez tartozik az utóbbinak szabad téri, hatalmas, ingyenes parkolója. A „food court” önkiszolgáló szabványegységei, valamint az olyan gigaláncok mellett, mint a Burger King, a Noodle Pack, vagy a már említett McDonald’s, mely ugye nem hiányozhat sehonnan, működik több érdemleges étterem is itt, ezek egyike a Sabor.



Számos jel utalhat arra, ha valahol igyekeznek többet adni a megszokottnál, ide sorolom például az eredeti dizájnos tányérokat, pohár- és étkészletet, az asztalt díszítő élő tulipáncsokrot, de azt is, ha Magyarországról hoznak munkaerőt.

Amikor a szegedi Nüx étteremben a tulajdonossal elbeszélgetve rákérdeztem, hogy hol dolgozott a séf korábban, megtudhattam, hogy a város legjobb éttermeiben, de hozzájuk az aradi Saborból érkezett.

Az étlap, itallap és borlap kiállítása is igényes. Utóbbit meglepő módon csak külön kérésre hozzák ki, holott életszerű lenne, hogy az itallappal egyidőben adják a vendég kezébe.

Jó pont, hogy böjti kínálatuk is van, amiről minden asztalra kihelyeznek egy tájékoztatót. Ügyes megoldás, hogy a honlapon pörög négy számláló, a látogató kíváncsi, hogy hol áll meg, s máris felkeltették az érdeklődését. Egyébként, ha kivárjuk, megtudhatjuk, hogy 160 ülőhelyük van, naponta 254 vendég étkezik náluk, 32-féle ételt és 72-féle bort kínálnak. A honlap blog-menüpontját megkattintva az Instagram oldaluk jön be, lehet, hogy feladták időközben a blogolás nemes tervét.



Nemzetközi konyhát visznek mediterrán, főként olasz hangsúlyokkal.

Ezidőtájt kínálnak „újhullámos reggeliket”, a spenótos gombával és hollandi mártásos spárgával kísért omlettől a posírozott tojásos guacamole-s toaston át a prosciutto crudo-s burrata-ig, továbbá kacsamájat hidegen, zöldségágyon, marhatatárt, pil-pil gambas-t, polipsalátát, sajtkrémlevest, hagyma- és gulyáslevest, pasta-kat, rizottókat, serpenyős vajhalat tempurázott zöldségekkel, aranydurbincsfilét földimogyorós zöldbabbal, kacsamellet, kemencés sertéscsülköt, BBQ marhaoldalast, rib eye steaket, lávasütit, valamint túrós palacsintát habcsókkal és vaníliamártással.

Több, mint hetven, főként francia és olasz minőségi bort tartanak,

melyeknek nagyjából az egy tizedét kimérik pohárra is. Tartanak néhány erdélyi, délromán és újvilági tételt is. A szerény sörválasztékot a Heineken portfólió termékeiből állították össze, a két csapolt sörből ottjártunk idején az egyikkel nem tudtak szolgálni. Korrekt a töményital- és a koktélválaszték.

A kiszolgálás udvarias, gyors, segítőkész, a felszolgáló első jelzésre az asztalnál terem.

Mindezekután nem csoda, hogy komoly várakozásokkal ültünk le a szépen terített asztalhoz, azt is elképzelhetőnek tartottuk, hogy a város legjobb éttermének címére is pályázhat a hely. A valóság kissé lehűtötte a lelkesedésünket, de azért azt elöljáróban leszögezném, hogy a Sabor az ajánlható kategóriába tartozik, aradi szinten legalábbis.



Nézzük a részleteket! A thai rákleves tartalmas, ám ízre jellegtelen, citromot, chilit és zöld koriandert kértünk hozzá, kiderült, hogy zöld koriander nincs, pedig Aradon nem jelenthet problémát a beszerzése, chilit csak por formában tudnak hozni. Viszont a citrom és a sózás jót tett a levesnek, mely élvezhetővé vált.

A marhahúsos-vargányás tagliatelle ízletes, a gomba önazonos és kellő mennyiségű, akárcsak a hús. Kár, hogy – miként az étlap írja - növényi tejszínt használnak hozzá. Nehéz az okát megérteni, hiszen a vegánokat aligha célozhatják meg egy marhahúsos sugo-val.



A kacsacombokat, ha tálalás előtt kissé megfényeznék, akkor jobban mutatnának, azon viszont nem javítana az esztétikai smink, hogy a hús szárazabb az optimálisnál, bár jó ízű és összességében élvezhető. Az aszalt szilvás párolt lilakáposzta ízletes. Nem volt ez egy rossz tányér, de könnyen jobbá tehető lett volna.

A Kárásztelek pincészet Pinot Noirja, amit mellé rendeltünk, bántóan melegen érkezik (az a sztereotípia, hogy a vörösborok szobahőmérsékleten fogyasztandók akkor alakult ki, amikor 16-18 fok volt a szobában és nem 25), de ami nagyobb baj, teljesen oxidált, rá is kérdezünk, hogy mikor bontották a palackot. Amúgy ismertük a bort, mely ezúttal sem színben, sem illatban, sem ízben nem hozta a szokásos formáját. Abban maradtunk, hogy a pincér megbeszéli a bárossal. Azzal érkezett vissza, hogy ebből a borból nem tud másik palackot bontani, de szívesen hoz valami mást. Éltünk a lehetőséggel.



Az almás rétes nem sült frissen, sőt, az, hogy a tölteléke melegebb volt, mint a ropogósságát teljesen elvesztett tészta, arra utal, hogy mikrohullámú sütőben melegítették fel. Jó ízű mártást adnak hozzá, s a töltelék is finom.

Összefoglalva: minden adott, hogy a Sabor olyan élvényt nyújtson, mint amit a honlapon ígér, csak jobban oda kellene figyelni a részletekre. Talán egy poroszos perfekcionizmussal, fegyelmezettséggel és munkamorállal megáldott üzletvezető hiányzik innen.