Orbán Viktor: A magyar ellenzéknek most is Brüsszel parancsol

„Van, ami nem változik… A magyar ellenzéknek most is Brüsszel parancsol” – írta legújabb videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán a csütörtöki, Hont Andrással készült interjújából osztott meg egy újabb részletet, melyben kijelentette, hogy a Tisza Párt nem magyar párt, hanem egy brüsszeli párt. Egy külföldről finanszírozott, és külföldről fönntartott politikai formáció, amely mögött megjelentek a baloldali oligarchák is, hasonlóan, mint 2021–2022-ben az akkori Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás esetében.

Az uniós vezetőkre utalva azt mondta, ők a Tisza Párt gazdái, Magyar Péterék azt csinálják, amit ott mondanak nekik.