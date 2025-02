Lázár János: Új aszfalt a kerekek alatt + videó

Egymilliárd forintot fog költeni a Magyar Közút a kezelésében lévő esztergomi útpályák teljes körű felújítására – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter leszögezte: a városnak van joga arra, hogy kijelölje azt az útszakaszt, amit a Közút felújítson.

A tárcavezető hangsúlyozta, a város erősödésével együtt párhuzamosan nő a forgalom és a látogatók száma, így az utak felújítása kulcsfontosságú az infrastruktúra biztosításához. Mint arról lapunk is beszámolt, február 6-i sajtótájékoztatóján Lázár János és Hernádi Ádám polgármester közösen jelentették be azt is,

még az idén kiírják a közbeszerzést az M100-as megépítésére, amelyről ősszel születik döntés.

Emellett elhangzott: hamarosan indul az M1-es autópályát Esztergommal összekötő M100-as építése, az M1-es bővítésével párhuzamosan. Utóbbit jóváhagyta a kormány. A kormány által jóváhagyott, nyolcszázmilliárd forintos beruházás száz év viszonylatában a legnagyobb autóút- és autópálya-építés lesz.