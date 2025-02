Rapid délelőtti friss – Felértékelődött az óellenzék az újellenzékkel szemben? + videó

Tisztújító kongresszust tartott tegnap a Demokratikus Koalíció (DK), ahol nagy meglepetésre nem lehetett számítani, közben az elítélt Varju László ismét megméretteti magát Újpesten – erről is beszélt Dezse-Zelenka Dóra a Pestisrácok.hu munkatársa és Gábor Márton a Magyar Nemzet újságírója a Rapid délelőtti adásában. Kollégáink nem hagyták szó nélkül azt sem, hogy Brüsszel titokban támogatja az NGO-kat.

Ahogy a DK fogalmazott vasárnap, teltházas kongresszust tartottak, ahol valójában senkit sem lepett meg, hogy ismét Gyurcsány Ferencet választották a párt elnökévé, most 97 százalékkal.

Dezse-Zelenka Dóra szerint kimondani is borzasztó ugyan, de ez a rendezvény, ami az óellenzéké volt, szerinte felértékelődött az újellenzékkel szemben. Mint fogalmazott, a DK-ban legalább ismerjük a politikusokat, tudjuk milyen álláspontot képviselnek, még ha nem is értünk velük egyet. Közölte azt is, hogy Gyurcsány Ferenc ugyan önös érdekből próbálja „összegyurcsányozni” a tiszásokat, akik még egymást sem ismerik.

A beszélgetésben szóba került az elítélt Varju László újpesti újrázása is.

Kollégáink szerint az éppen Varju lemondása miatt kiírt időközi országgyűlési képviselői választáson az embereknek a lokálpatrióta kormánypárti jelöltet kellene támogatni,

de nem rejtették véka alá, hogy a Fidesznek nem lesz könnyű dolga a tradicionálisan baloldali Újpesten.

Végül kifejtették azt is, bunkerben élt az, aki nem tudja, miért támogatja titokban az NGO-kat Brüsszel. Hogy mire gondoltak kollégáink, délelőtti adásunkból kiderül.