Rapid délelőtti friss – Fősodorban a Patrióták, közben Zelenszkij ukrán zászlókról vizionál + videó

– Szupersztárrá nőtte ki magát Orbán Viktor miniszterelnök, ami a Madridban megrendezett Patrióták konferenciáján is kiderült, ugyanis olyan üdvrivalgást senki sem kapott, mint a magyar kormányfő – jelentette ki Huth Gergely. Hozzátette, ez az elmúlt fél év munkásságának is köszönhető, vagy sokkal többnek. Mint fogalmazott ez egy lelki válasz is a Fidesznek, ugyanis a párt bátran elmondhatja magáról, hogy: „Vicceltek gyerekek, mi tudunk még újat mutatni!”

Máté Patrik hozzátette, hogy Magyarország egyfajta laboratórium, ahol több dolgot is kifejlesztettek 2015 óta. Több európai ország is hazánk migrációs politikáját vette alapul, így változik a politikai környezet is. Munkatársunk hozzátette: „Mi már Trump előtt is Trumpok voltunk.”

A podcastben újságíróink áttértek az orosz–ukrán háborúra is, ugyanis Zelenszkij tiltakozik az új választás ellen, amit már rég meg kellett volna tartani. Kollégáink szerint az ukrán elnök már csak rugdos és kapálódzik. Többet és bővebben a Rapid délelőtti műsorában.