Soha nem hajol meg. Legfeljebb a közönség, a barátok előtt. A matador már akkor készen áll, amikor az urak egy pohár sörrel, a hölgyek széles legyezőkkel cseverésznek a lelátón. Ilyenkor ő odabent, a folyosón áll. Vár, egyre csak várakozik. Tudja, hogy egyedül van, senkire nem számíthat, csakis magára. És azzal a cseppet sem apró körülménnyel is pontosan tisztában van, hogy az összecsapás ma is életre-halálra szól. Neki tehát győznie muszáj, nincs vereség, nincs döntetlen, különben élve eltemetkezett, a vesztes matadorra senki sem kíváncsi.

Aki nem matador, képtelen várni. Mérlegelni sem szokott. Ahhoz sem ért, hogy a kirakóst hamarabb elkészítse másoknál. Ezért nevezik a barátai és az ellenségei előrelátónak a matadort, olyasvalakinek, aki nem jelen időben gondolkozik, inkább a jövőbe építi stratégiáját. Akit nem érdekelnek a tudományos magyarázatok, az értelmiségi locsifecsik, valójában a tettekben és a cselekvésben hisz. Micsoda félreértés, hogy a matador nem fogékony a szellemi ügyekre. Csakis arra fogékony: ti nem értitek, mi fán terem a szellem szabadsága.

A matador ismeri az ellenfelet, de már régóta a saját útját járja. Sokan ezt sem értik. Nemzedékek sora szokta meg, hogy rendre a bika útját kell fürkészni, ahhoz igazítják más matadorok mozgását, lehetőségeit.

A matador azonban tudja – mert megtanulta –, hogy esélye csakis az önállóan cselekvő embernek lehet. Soha nem defenzívából, védekező alapállásból kell talpon maradni az arénában.

Erre fizettek rá azelőtt azok, akik egyébként jóindulattal és tudással űzték a bikaviadalt, csak éppen már akkor vesztettek, amikor az öltözőben magukhoz szorították fuksziasárga köpenyüket, majd harcba indultak. Hiszen a bika útján jártak, nem tapostak ki saját ösvényt.

Ma a matadort figyeli az egész világ. Arra kíváncsiak az emberek, hogyan sikerül mindig talpon maradnia. Hogyan képes rendre legyőzni a tőle méterekre fújtató hatalmas szörnyeteget, a dühödt bikát, akit máskülönben nemigen győz le bárki emberfia. De a matador már hosszú évek óta űzi ezt a véres játékot. Titka voltaképpen annyi, hogy nagyon érti a dolgát. Hogy helyesen gondolkodik, pontos tervvel érkezik, megfejti a jeleket. Szakmai életében annyi minden történt már vele, annyi bikával küzdött már, hogy mindenféle helyzetre akad megoldása. Soha nem foglalkozik az arénán kívüli tényezőkkel, abban a legjobb, amire szerződött. Mára azonban már ő dönt arról, mikor, hogyan és miként mutatkozzon. Megteheti: a győztesnek soha nem kell magyarázkodnia.

A matadort a városban szeretik, tisztelik, imádják, gyűlölik, megvetik egyszerre. Nem baj. Valójában nem számít, hogy a néző mit tenne másként, Csakis az a fontos, mi történik addig a pillanatig, amíg a bika kileheli a lelkét. Vajon ki ment meg bennünket attól, hogy a sötétség legyőzze a világosságot? Az egész város, a nemzet, a nagyvilág figyeli lélegzetfojtva, mi történik odabent az arénában. A matador győzelméből mások is erőt merítenek, tudása barátokat gazdagít, veresége letaglózza híveit, harcostársait.

Vereségről azonban szó se essék, hiszen újra lengenek a fehér zsebkendők. A matador, a mi matadorunk ma is győzött. Amerre jár, csodálat kíséri, az emberek összesúgnak mögötte. Amit tett, nem önmagáért tette. Hanem azért, hogy a világban helyrebillenjen az, ami elveszni látszott. A hősök valóban itt járnak köztünk, persze. Csakhogy ő nem pusztán hős, oltalmazó is. Védi azt, ami a miénk, visszaveszi, amit elvettek tőlünk, megtanít bennünket arra, hogy soha ne adjuk fel. Hogy van remény, de cselekedni, dolgozni, tenni szükséges – együtt, egymásért, most és mindörökké.