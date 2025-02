Rapid délutáni friss – Az ukránok már a spájzban vannak? + videó

Kocsis Máté, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsági ülése után posztolt arról, hogy ukrán titkosszolgálati akció indult hazánk miniszterelnökének lejáratására – emlékeztettek kollégáink. Szerintük ez hatalmas probléma, mert felvet jogállamisági kérdéseket is.

Hozzátették, nem értik, hogy egy olyan ország, amely a NATO-hoz és az EU-hoz akar csatlakozni, miért áll elő ilyen dologgal, valamint miért avatkozik be egy másik ország belügyeibe, ami elfogadhatatlan. Kiemelték azt is, hogy ez azért is aljas és sunyi húzás, mert Magyarország semmi mást nem tesz, csak a béke pártján áll ellentétben Zelenszkij elnökkel, holott a háború egyre inkább az oroszok javára látszik eldőlni. Újságíróink azt is felvetették, nem tudjuk, hogy az ukránokon túl ki áll még az akció mögött.

Adásunk második részében munkatársaink rátértek Ursula von der Leyen felszólalására is, miszerint az EU kész folytatni az eddigi gyümölcsöző kapcsolatokat az Egyesült Államokkal. Bővebben a Rapid délutáni adásában.