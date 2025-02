Reaktiválná korábbi csúcsminiszterét Orbán Viktor

Orbán Viktor szombaton tartotta meg a 26. évértékelő beszédét. Több bejelentés mellett a miniszterelnök kijelentette: harcolnunk kell a gyárainkért, azokért is, amelyek már itt termelnek, és azokért is, amelyek most keresik a helyüket a világban. A miniszterelnök közölte, hogy meghirdetik a 100 gyár programot, és ennek megvalósításában Szijjártó Péter és Nagy István munkájára is számít. Azonban a program továbbgondolását már másra akarja bízni.

A Világgazdaság szemléje szerint közölte, hogy 2030-ra a technológiai változások olyan új világot fognak hozni, ahol

a gyártásban több lesz a számítógép, mint az emberi agy, több az érzékelő, mint az emberi szem, és több a robotkar, mint az emberi munkaerő. Ez olyan jelentőségű változás, mint száz éve az elektromos áram volt.

Hozzátette, hogy Magyarország a felkészülésben nem áll rosszul, de fokozni kell a tempót.

Elmondta, hogy néhány éve a Volkswagen volt a legnagyobb autógyártó, ma pedig 670 ezer munkással gyártanak 8 millió autót, a Toyota 380 ezer munkással 11 millió autót képes legyártani ugyanannyi idő alatt.

Egyharmaddal kevesebb munkás egyharmaddal több autót! Németországban tízezreket fognak elbocsátani

– emelte ki. Megfogalmazása szerint közben Németországban hét egyetemi tanszék foglalkozik a nukleáris technológia jövőjével, és 130 foglalkozik genderelméleti tanulmányokkal. „Mi nem követjük el ezt a hibát, nálunk lesz elegendő munkahely, és az új iparra képzett, elegendő munkásunk is.

A felkészülést azonban gyorsítani kell, és a kormány tudja is, mit kell tennie. Ideje Palkovics Lászlót ismét munkába állítanunk”

– közölte a miniszterelnök.

Palkovics László 2020 és 2022 között volt technológiai és ipari miniszter, előtte pedig innovációs és technológiai csúcsminiszterként dolgozott a kormányban. Az ötödik Orbán-kormányban minisztériuma feladatköreit szétbontották a Lázár János és Lantos Csaba vezette két új tárca között, miután az energiaárak elszabadulása miatt szükségessé vált egy önálló energiaügyi minisztérium.

Palkovics László távozott a kormányból, de később fontos feladatot kapott a hadiipar fejlesztésében. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2022-ben közölte, hogy Palkovics az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding vezetője lesz. 2023-ban Palkovics vezetésével megalakult az Energia21, amelynek célja, hogy támogassa és felgyorsítsa Magyarország zöldenergiára való átállását.

Palkovics 2014 és 2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériumában volt felső- és közoktatásért felelős államtitkár, korábban a Széchenyi István Egyetem kutatója, a Kecskeméti Főiskola stratégiai rektorhelyettese, illetve az MTA munkatársa is volt.