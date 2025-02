Többen rosszul lettek, és vér is folyt a Republic budapesti koncertjén

Hatalmas sikerrel és annál is nagyobb visszhanggal zárult a Republic együttes 35 éves jubileumi koncertje február 1-jén – írja a Story. Az eseményt az MVM Dome-ban tartották, ahol nem volt felhőtlen az ünneplés, ugyanis több rajongó is rosszul lett.

Tizenhét éves korom óta járok koncertekre, és még soha nem történt ilyen. A 6. vagy a 7. dal közben rosszul éreztem magam, úgy kísértek ki a küzdőtér szélére

– fogalmazott egy érintett, akinek egy fiatalember rohant el vízért. Állítólag még jó néhány rajongó így járt, legalábbis ezt írják az egyik közösségi oldalon. „Igen, én is rosszul lettem. Én is keresem a csoportban, aki segített, de én el is ájultam” – fogalmazott valaki más, míg egy harmadik azt írta, látta, amikor két lányt is kikísértek a mentők.