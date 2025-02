Újabb részletek az iskolai mészárlással fenyegetőző diák ügyében

A KR NNI-t az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodája, vagyis az FBI értesítette, miután észrevették a magyar idő szerint február 15-én este fél kilenckor, angol nyelven írt bejegyzést.

A címe ez volt:

iskolai mészárlást tervezek.

A szövegben az szerepelt, hogy a bejegyzés írója utálja az iskoláját, és azokat is, akik odajárnak, viccelődnek rajta, és ezt nem fogja hagyni, azonban konkrét intézménynevet nem adott meg.

A KR NNI nyomozói a jelzést követően soron kívül azonosították a felhasználót. Közben kiderült, hogy a fiúnak a platformon korábban is voltak már öngyilkos hajlamú bejegyzései, másokat fenyegető mondatok azonban nem.

A legutóbbi bejegyzés tartalma azonban egyértelművé tette, hogy a rendőrség azonnali beavatkozása szükséges.

A nyomozók – a szakmai protokollnak megfelelően – a fiú elfogásához a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségét kérték, akik vasárnap este rajta is ütöttek a fiatalon.

Mit találtak a rendőrök az iskolai mészárlással fenyegetőző vasi fiatal otthonában?

A rendőrök a házban tartott kutatás során tizenöt szúró-vágó eszközt találtak, köztük:

dobócsillagot,

tőröket,

kardokat, valamint

három airsoft puskát is.

A fegyvereket lefoglalták, azokat szakértők vizsgálják. A rendőrség tájékoztatása szerint, a fiú vallomásában elismerte a bejegyzés közzétételét, de azt csak – mint fogalmazott –

feltűnési viszketegségből írta.

Az otthonában talált tárgyakról pedig azt állította, hogy azok a bátyjáé. A KR NNI megtette a szükséges jelzést a gyámhivatalnak, a fiú szabadlábon védekezik.

Megkeresték az ügyben az Országos Rendőr Főkapitányságot

A közlemény megjelenése után a VAOL megkereste az ORFK-t, mivel tudni szerették volna, hogy pontosan mikor kapták a jelzést a nyomozók az FBI-tól, miután a mészárlásról szóló bejegyzés közzététele és a fiú elfogása között csaknem egy teljes nap telt el. Ezen kívül kíváncsiak lettek volna arra is, hogy mi az oka annak, hogy a srácot végül nem vették őrizetbe. Miután pedig szabadlábon van, az a kérdés is felmerült, hogy azóta jár-e iskolába, ha igen, melyikbe? Illetve azt is szerették volna megtudni, hogy pontosan melyik vasi településen él a gyanúsított. A nyomozás érdekeire hivatkozva azonban semmilyen választ nem kapott a vasi hírportál.

Idővel aztán olyan, egyelőre meg nem erősített információ birtokába jutottak, miszerint

az iskolai mészárlással egy fiatalkorú, ikervári fiú fenyegetőzött.

A KR NNI által közzétett videón látható jellegzetes kerítés alapján végül megtalálták a házat is, amely mellett a TEK a behatolás előtt elhalad.

Mit tudnak az ikervári lakosok?

Természetesen a VAOL kérdezősködött a településen is, de ahogyan a kocsmában sem jártak sikerrel, úgy az utcán megszólított járókelők sem hallottak az esetről. Ami azért is furcsa, mert egy szombati elfogás esetén az aznap esti farsangi mulatság a művelődési házban megmagyarázná, hogy miért nem vett észre senki semmit, de nagyon úgy tűnik, hogy a TEK egy csendes vasárnap este is észrevétlen tudott maradni.

A vasi hírportál megpróbálta felvenni a kapcsolatot a fiatal édesanyjával is, egyelőre azonban nem jártak sikerrel.

