Döbbenetes videó: az utas ölheti meg a sofőrt, ha nincs bekötve a biztonsági öv

A Fejér vármegyei rendőrség megdöbbentő videót osztott meg a közösségi oldalán, amely egyértelműen megmutatja, milyen következményei lehetnek annak, ha valaki nem köti be magát az autóban. A felvétel rekonstruál egy balesetet, amely során az ütközés ereje miatt az utasok súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhetnek.

A videó külön kitér arra is, hogy nemcsak az elöl ülők, hanem a hátsó ülésen utazók is veszélyben vannak, ha nem használják a biztonsági övet. Egy ütközésnél a hátsó utasok szó szerint előre repülhetnek, és akár halálos sérüléseket is okozhatnak az előttük ülőknek. A rendőrség ezzel is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a biztonsági öv használata minden utas számára kötelező, és életet menthet.

