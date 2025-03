Az egyetemeket segítik az innováció piacra juttatásában

Az ügynökség szerint azért fontos bemutatni az egyetemi együttműködésekben rejlő lehetőségeket a befektetőknek, mert nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az innovációk piacra jutásban, és nekik is versenyelőnyük származhat a tudástranszferekből. A Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) ezért olyan rendezvényt szervezett, amely a felsőoktatási intézményekben formálódó innovációs projektekkel ismertette meg a befektetési szakértőket. Az eseményen Bódis László vezérigazgató, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára is kiemelt feladatnak nevezte, hogy

az egyetemeken és kutatóintézetekben születő innovatív termékek és technológiák eljussanak a piacokra.

A NIÜ egyetemi tudáshasznosítási projektje keretében felsőoktatási intézmények saját tulajdonú cégeket hoztak létre, hogy gyorsabban és rugalmasabban tudjanak reagálni a piaci igényekre. A résztvevőknek ezzel jelentős tőkét sikerült bevonniuk, szellemi tulajdonjogaik értékesítéséből pedig több százmillió forintos bevételhez is jutottak A NIÜ honlapján olvasható bemutató szerint a technológiaitranszfer-cégek vezetői piaci szemléletet és kompetenciákat hoztak az egyetemi környezetbe.

A tudáshasznosítási projektben a Debreceni Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem vesz részt. Vállalataik felépítését a KIM 500 millió forinttal, az ügynökség pedig szakmai támogatással segíti.