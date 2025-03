Kettős gyilkosság Fonóban: nem nyugszanak a kedélyek a faluban

A mentők és a rendőrök működését is kritizálták a fonóiak egy lakossági fórumon szerdán, a kettős gyilkossággal kapcsolatban. A Sonline.hu azt írta, a falusiak azt tették szóvá, hogy milyen gyorsan jött a mentő, és a rendőrök miért nem intézkedtek korábban a gyilkos garázda viselkedése miatt. A rendőri vezetők percre pontosan megmondták, hogy mikor jött a segélyhívás. Szerintük így is rekordidő alatt kiérkeztek, de ha 3 perc alatt kiérnek, akkor is megtörtént volna a tragédia. A rendőrök azt is elmondták, hogy

amíg tart a nyomozás, nem árulnak el részleteket, de azt felajánlották, hogy utána újabb fórumot tartanak.

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is részt vett a találkozón. Felajánlotta a segítségét, megkérdezve, hogy van-e szüksége a rendőrségnek bármire, de azt a választ kapta, hogy minden rendelkezésre áll.

A fonói kisbolt, ahol a kettős gyilkosság történt Fotó: Lang Róbert

Sokan arról érdeklődtek, lesz-e még bolt Fonóban. Nyerges Péter polgármester szerint

az üzlet nem mostanában lesz nyitva,

de beszél még a tulajdonosokkal, akik jelenleg tanácstalannak tűnnek. Az árukészletet már elpakolták, de a helyiek bizakodnak, hogy nem végleg mennek el.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy egy kisbolt női alkalmazottjára és két idős járókelőre támadott rá Fonón egy 31 éves férfi. A boltosnő a helyszínen meghalt, egy 63 éves asszonyt életveszélyes koponyasérülésekkel szállítottak kórházba, később ő is elhunyt. Később kiderült, O. Tamás egy husánggal indult el otthonából, majd akivel találkozott, arra rátámadt. Arról pedig már a rendőrség számolt be, hogy miután a gyilkos elmenekült, visszatért a helyszínre, de azután újból menekülni kezdett a rendőrök elől, közben pedig összetört egy rendőrautót.

A települést meglátogatta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is, aki felhívta a figyelmet: a kettős gyilkosság mozgatórugója a drog volt.