Hadházy Ákosék cége érthetetlen ütemben növekszik

Az exponenciális növekedést úgy tűnik nem állítja meg semmi,

2023-ban már 117,5 millió forintra rúgott a bevételük.

– emelték ki. Hozzátették: ellenőrzésként megnézték, a hasonló méretű, nagyjából 30 000 lakosú Baján még csak ezt megközelítő bevételt elérő állatorvosi rendelőt sem találtak, de szintén furcsának tartják, hogy a jóval több lakossal rendelkező Pécs egyik legfrekventáltabb házi kedvenceket gyógyító intézménye mögötti cégnek sem éri el a bevétele ezt a kiugró növekedést.

Azt is jelezték, hogy a jelenleg Központi Állatkórház Szekszárd többször költözött, jelenlegi székhelye a szekszárdi Mikes utca 6. szám alatt található, de volt székhelye a Mikes utca 14. szám alatti ingatlanban is. Az impozánsnak nevezhető épületet azért emelték ki, mivel a hivatalos céginformáció szerint amikor Hadházy Ákos a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagja volt, ez a cím szerepelt Hadházy neve mellett. Továbbá azért is lényeges ez a helyszín, ugyanis az egykori Állatgyógyászati Kft., amelyben Hadházy és az egyik leggazdagabb magyar, Varga József cégtársak voltak, ugyanezen a székhelyen működött.

Még 2017-ben cikkeztek arról, hogy a partnerek közötti viszony 2009-ben megromlott, amikor Varga eltávolította a cégből Hadházyt, azonban az okokat nem lehetett tudni.

A Tűzfalcsoport szerint egy szekszárdi állattartó, Hadházy rendelőjében is rendszeresen megforduló forrás szerint azonban

a „szakítás” nem feltétlenül volt végleges,

ennek bizonyítékaként egy 2024-es képernyőfotót küldött, amely arról tanúskodik, hogy Hadházyék állatklinikája a Varga-cégbirodalom egy részét, egészen pontosan a „tolnagro csoportot” népszerűsíti. Forrásuk azt feltételezi, hogy ha mindez Varga tudomására jutott és ezt ellenezné, több mint fél év alatt biztosan töröltette volna a posztot.