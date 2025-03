Hátborzongató látványt nyújt ez a harminc éve elhagyatottan álló iskola + fotó

„A 34 éve elhagyatott tanyasi iskola az Alföldön, ahol az utolsó tanítási nap 1991 júniusában volt. Anno itt együtt tanultak elsőtől nyolcadik osztályig a gyerekek” – írták A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarország oldalon, ahol több fotót is megosztottak az egykori iskoláról.

Mintha megállt volna idő ebben a tanyasi iskolában, amikor az itt tanuló gyerekek elindultak hazafelé 1991 júniusában: a padok a helyükön, még egy bizonyítvány is az asztalon marad, a taneszközök is épp úgy festenek, akárcsak egy tanóra utáni szünetre mentek volna ki a diákok. A falakon viszont jól látszik, hogy több mint három évtizede nincs gazdája az épületnek, a plafon beszakadt, a falakról lepergett a festék nagy része, az ablaküveg betörve, így könnyedén be tudta fújni a szél a faleveleket és a koszt is.

Az alföldi tanyasi iskolában a diákok együtt tanultak. Forrás: Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Összevont osztályok, VIP-terem

A tanyasi iskolákat Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 1926-os programja tette lehetővé, amikor 3500 új tanterem és 1750 tanítói lakás építését irányozta elő azokban falvakban és tanyasi világban, amelyek iskola nélkül voltak. A mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról szóló törvény értelmében 1930-ig a tervbe vett több mint ötezer objektum mindegyike elkészült.

Ez az alföldi iskola is egyike ezeknek a létesítményeknek, ahol aztán a tanyavilág gyermekei összevont osztályokban tanulhattak.

A közzétett fotók láttán pedig sokakban felelevenedtek a régi emlékek, hogyan is teltek az iskolás évek ezekben az intézményekben.

Az egykori kályhánál száradtak az itt tanuló gyerekek havas ruhái. Forrás: Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

„Mikor beértünk télen, a levetett cipőinket, meg kinek mi volt, na meg a kapcáinkat a kályhánál szárítottunk. Akkor még volt hó!” – írta az egyik kommentelő a sarokban meghúzódó kályha láttán.

Külön terem azoknak a gyerekeknek, akik kiemelkedően tanultak. Forrás: Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Az osztályteremhez kapcsolódott egy kisebb terem is, amelyben néhány gyereknek volt hely csupán, ezek azonban nem szamárpadok voltak. „Nem szamárpad, ellenkezőleg, az egyedül (kis csoportban) jól tanuló gyerekek helye a csendes óra alatt” – magyarázta egy másik kommentelő.

Elhagyatott mellékhelyiség a tanyasi iskola udvarán. Forrás: Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Az iskola udvarán kapott helyet a mellékhelyiség, amely szintén sokakban ébresztett emlékeket, vagy éppenséggel szagokat. „A jó kis nejlonköpeny bevette a budi szagát, még órán is lehetett érezni, ki volt kint. Szörnyű volt” – idézte fel valaki.