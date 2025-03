Mozgásban – Gulyás Gergely a magánéletről, a politikai küldetésről és a felelősségvállalásról + videó

A közbeszédben bulvárosnak nevezett témákban is kérdezte a fontos politikai témák mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mozgásban podcast legújabb adásában. Szó volt a kábítószer elleni harcról, a kistelepülésekről, a pride-ról, a jogrendszerről, a fontos döntésekről, valamint az is felvetődött, hogy a miniszternek minden témában képben kell lennie.

Nagyon mozgásba lendült G.Fodor Gábor, aki már a műsor elején magánéleti kérdéseket tett fel a miniszternek, ugyanis Gulyás Gergely erről még eddig soha nem nyilatkozott. Férfiasan bevallotta, hogy nem siette el a házasságot, viszont nagyon jól döntött, szerencsésnek érzi magát. Kérdésre válaszolva azt is elmondta viccesen, valóban kap otthon tanácsokat, hogy mire és hogyan kellett volna válaszolnia, ami néha keményebb, mint egy Kormányinfón helytállni. Kijelentette azt is, hogy nem változott meg az élete, mióta politikus, miniszter vagy férj lett, simán beül egy kávézóba, elmegy futni, az sem zavarja, ha az emberek felismerik és esetenként negatív kritikával illetik. Ezekről a találkozókról sem nyilatkozott úgy, hogy megrettenne, mert az állampolgárok között nem terjedt el az a durva vádaskodás és szóváltás, ami a politikában igen. Tapasztalatai szerint az ellenzéki szavazók ugyan „beszólnak” néha, de türelmesen meghallgatják egymás érveit és ellenérveit.

Véleménye szerint a Fidesz nem elitista módon politizál, ez Orbán Viktor miniszterelnökre sem jellemző.

A már sokszor felvetett témák is szóba kerültek, mint a kistelepülések helyzete, ezt is részletesen megválaszolta Gulyás Gergely. Sőt, az ezer fő alatti kiskocsmák fennmaradását is támogatta a böjt időszakában. A kormány kábítószer-terjesztőkkel szembeni, mondhatni „hadjáratát” is erősen támogatja. G.Fodor Gábor átevezett a pride-ra, és azt kérdezte a minisztertől, mi lesz azokkal, akik mégis kimennek a fővárosi rendezvényre annak ellenére, hogy a gyermekvédelmi és a gyülekezési törvény ezt tiltja. A miniszter – aki jogász is – a tőle megszokott higgadtsággal azt válaszolta, mindenkinek vállalnia kell a felelősséget és a következményeket. Többet, sok okos mondatot a Mozgásban című műsorunkban láthatnak.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója (Fotó: képernyőkép)