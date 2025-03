Orbán Viktor magyar egyetemistákkal is találkozott Párizsban

Orbán Viktor a héten korábban Párizsba utazott, hogy találkozzon Emmanuel Macron francia elnökkel. A francia fővárosban töltött ideje alatt azonban nem csak az elnökkel, hanem két magyar fiatal egyetemistával is találkozott egy kávéra. A találkozóról a miniszterelnök most egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

A két orvosi egyetemre járó fiatal Orbán Viktornak elmondta, hogy jelenleg az egyetem mellett mindketten kutatnak a Pasteur Intézetben. A miniszterelnök kérdésére elmondták, hogy Pannónia Ösztöndíjat kapnak, így vannak kint Párizsban. Valamint a franciáktól is kapnak gyakornoki fizetést.