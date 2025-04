A Budapesti Cigányzenekar felélesztésére tesznek kísérletet

– Április 8-át világszerte nemzetközi roma napként ismerik, ezt nevezzük igazából a Roma Kultúra Napjának is, amikor a roma kultúrát népszerűsítjük, és ezen értékekre emlékezünk meg, ezt a napot kifejezetten erre szánjuk. Célzottan erre a napra hívtunk össze egy olyan találkozót, ahol úgynevezett Budapesti Cigányzenekar „alapkövét” tettük le.

Sikerült egy 15 főből, neves magyar cigány muzsikusokból álló csapatot összehozni, akik vállalják azt a képviseletet, ami a magyar értékekhez szorosan kapcsolódó roma muzsikáról szól

– mondta el a Magyar Nemzetnek Radics Béla fővárosi képviselő az alapító találkozó után. Megjegyezte: ha valaki külföldön jár és Magyarországot említi, akkor általában Puskás, a csárdás, a gulyás után a gipsy music azaz a cigányzene jut az ottaniak eszébe.

– A cigányzene hazánk egyik legfontosabb kulturális értéke. A Fidesz-KDNP frakcióval arra gondoltunk, hogy felkaroljuk a Budapesti Cigányzenekar alapításáról szóló kezdeményezést. Budapest legnevesebb cigány muzsikusai, akik a New York-i Carnegie Hallban a milánói Scalán lépnek föl, Magyar Arany Érdemrend kereszttel és Liszt-díjjal kitüntetettek, egy társaságba tömörülve Budapest roma kultúrája mellett és a muzsikusok képviselete mellett állnak ki.

Elindult egy egyeztetés a mai napon, hogy egy olyan szakmai koncepciót rakjunk le az asztalra, amit majd előbb-utóbb be tudunk vinni a Fővárosi Közgyűlés elé,

ennek mentén a főváros meg tudja alapítani a zenekart és hozzá tud járulni a Budapesti Cigányzenekar működéséhez – húzta alá Radics Béla. A fideszes képviselő emlékeztetett arra, hogy az 1950-es években is volt fővárosnak cigányzenekara, ők pedig ennek az újraélesztését próbálják most elérni.

– Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy azok a neves művészek, akik itt Budapesten és országszerte hatalmas elismerésnek örvendenek, azt mondták, hogy ők szívesen vállalják ezt a képviseleti munkát, és amennyiben erre lesz támogatás a Fővárosi Önkormányzat részéről. A kultúra támogatása, a hagyományőrzés az döntéseken alapul, ha támogatják a képviselők, akkor Budapestnek lesz egy saját cigányzenekara, ami egyébként a főváros költségvetéséből működési támogatás mentén tud majd működni, és különböző eseményeken képviselni a roma magyar kultúrát – magyarázta a képviselő, aki azt hozzátette:

Budapestnek nincsen romastratégiája.

– A legutóbbi Közgyűlésen a roma lágerlázadásról szóló emlékmű felállításáról tettem egy előterjesztést, amit egyhangúlag támogatott a teljes közgyűlés pártállástól függetlenül. Ezek a kiállások, fontosak a roma kisebbség számára, ugyanis szerves része minden egyes ilyen jellegű roma történet és a roma kultúra a magyar kultúrának is – húzta alá. Radics Béla arról is szólt: a cigány muzsikus, kihalóban lévő szakmát most 1,1 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a Muzsikáló Magyarország program keretében.

– Ez egy olyan kormányprogram, amelynek mentén 1,1 milliárd forintot kapnak azok a muzsikus cigányok, akik hagyományosan a korábbi értékeknek mentén kávéházi cigányzenét szolgáltatnak, ezáltal a különböző vendéglátóipari egységek tudnak támogatást kapni arra vonatkozóan, hogy foglalkoztassák a még szakmájukban maradt roma muzsikusokat. Ha egy külföldi turista vagy egy magyar vendég betér egy vendéglátóipari egységbe, akkor igazából a kormány támogatásának jóvoltából ízelítőt kap a hagyományos roma muzsikából – zárta a beszélgetést Radics Béla.

Szentkirályi Alexandra a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán emlékezett meg a Nemzetközi Roma Napról. A frakcióvezető azt írta: a Nemzetközi Roma Napon a roma közösségek kultúrájára, hagyományaira és a több évszázados közös kulturális örökségünkre irányul a figyelem. Gondoljunk csak Budapest világhírű cigányzenészeire, akik generációkon át formálták a magyar zenei kultúrát. A cigányprímások játéka összeforrt a fővárosi vendéglők, kávéházak és koncerttermek világával.

– Magyarország ma olyan hely, ahol mindenki – származástól függetlenül – munkával, tanulással és tisztességgel boldogulhat, és ez így is marad. Mi ebben hiszünk, és ezért dolgozunk – írta Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

Fotó: a Budapesti Cigányzenekar alapítása (Fotó: Metropol)