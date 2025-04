Ezer köbméternyi szeméttől szabadították meg a hazai erdőket

Több mint ezer köbméter szemetet szedtek össze a hazai erdőkből a Tavaszi Nagytakarítás során. Az Aktív Magyarország és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) közlése szerint ez a mennyiség olyan, mintha hatvan kukásautó megpakolva. A szervezet közlése szerint a kezdeményezéshez állami erdészetek, nemzeti parkok, önkormányzatok, valamint civil szervezetek is csatlakoztak.

A kampány üzenete, hogy a szemétszedés csupán tüneti kezelés, a valódi megoldást a szemléletformálás jelenti, amely hosszú távon megakadályozza a természet szennyezését.

Sokan csatlakoztak a felhíváshoz, több mint ezer köbméter szemetet szedtek össze az erdőkben Fotó: Aktív Magyarország

A Tavaszi Nagytakarítás időszakában zajlott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2025 egyhetes országos akció is, amelyen több mint 115 ezren vettek részt, valamint ezzel párhuzamosan folyt a Fenntarthatósági Témahét is. A szemétszedő akciók mellett pedig az egész évben működő Hulladékradar mobilapplikáció is lehetőséget biztosít az illegálisan lerakott hulladék – például építési törmelék, elektronikai hulladék vagy autóalkatrészek – bejelentésére.