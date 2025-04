Gyermekes családok is a dugóban rekedtek Hadházyék pride-párti tüntetése miatt + videó

A botránypolitikus Szabó Bálint sem maradt távol az eseménytől, aki ismét trombitaszóval vetette észre magát az újabb tüntetésen. A bukott szegedi balliberális politikus a múlt héten rendezett tüntetésen is feltűnt, akkor a Dunába is ugrott, mivel úszva akarta lerövidíteni az utat a Petőfi hídnál a budai oldalra, végül a vízből a rendőrök mentették ki, a parton pedig újra is kellett éleszteni.