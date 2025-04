Magyarországon is érzékelték az isztambuli földrengést

A hazai szeizmológiai állomások is érzékelték az erős földrengést, amely megrázta Isztambult – közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a közösségi oldalán. A földrengés szerdán, magyar idő szerint nem sokkal dél előtt volt.

A magyar szeizmológiai állomások is érzékelték a török földrengést. Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt a 6,2-es magnitúdójú földrengésről, amely az egyik legerősebb rengés volt az elmúlt években, amely a 16 millió lakosú városban történt. A rengés epicentrum a Márvány-tengerben, Isztambultól mintegy 40 kilométerre délnyugatra, tíz kilométeres mélységben volt. A rengést széles körben érezni lehetett a régióban, beleértve Isztambult, Bursát és a környező tartományokat is.

Az eddigi információk alapján komoly károk vagy áldozatok nincsenek. A hatóságok vizsgálják a helyzetet.

A főrengést megelőzően egy kisebb, 3,9-es magnitúdójú előrengést is regisztráltak a térségben, majd a 6,2-es rengést több utórengés is követte, köztük egy 5,3-as erősségű is. Valamint további utórengésekre is kell számítani, ezért a lakosságot fokozott elővigyázatosságra intették.

Törökország földrengésveszélyes terület, Isztambul különösen kitett a szeizmikus aktivitásnak. A városban folyamatosan igyekeznek megerősíteni az épületeket, és fokozzák a földrengésbiztonsági intézkedéseket.