Napsütéses tavasz, igazi kirándulóidő várható nagyszombaton, mutatjuk a részleteket + videó

Országszerte sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, javulnak a látási viszonyok is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a HungaroMet. Mint írták, felhőzet főként a Dunántúlon képződhet, ott időszakosan össze is állhatnak. Záporeső legfeljebb néhol alakulhat ki, a délies szél lengedezhet. Holnapjukon közölték azt is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő estére pedig 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg előrejelzése szerint húsvétvasárnap is hasonló időre számíthatunk: a többórás napsütést gomoly- és fátyolfelhők zavarhatják meg, csapadékra kicsi az esély. 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk délután, délen akár 25-26 fokos kora nyárias idő is lehet. A délies szél néha megélénkül.

Húsvéthétfőn pedig napos, fátyolfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Kissé tovább melegedni fog az idő: délután már 21-27 fok valószínű, a légmozgás pedig gyenge marad.