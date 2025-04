Kilométeres torlódás az osztrák és szlovák határon

Jelentős torlódásra kell számítani több határátkelőnél is, miután a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt több határon is ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Az útinform tájékoztatása szerint

a magyar-osztrák határszakaszon, az M1-es autópályán, és az 1-es főúton, a Hegyeshalom határátlépő előtt, a 84-es főúton Sopronnál, a 87-es a főúton pedig Kőszegnél, a kilépő oldalon a életbe lépett korlátozások miatt több km-es a torlódás.

A szlovák-magyar kishatárokat a pozsonyi, nagyszombati és nyitrai régióban a 3,5 t feletti járművek előtt zárva tartják, a párosujjú patás állatokkal csak Parassapuszta határátkelőn lehet átkelni. A nagy határátkelőkön fertőtlenítő kapus kezelés után szabad az áthaladás Rajka, Vámosszabadi, Komárom, Esztergom, Parassapuszta határállomásokon. A korlátozások miatt mindenhol hosszabb menetidővel érdemes tervezni.

Ismert, a haszonállatok egy részét sújtó száj- és körömfájás-betegség miatt több határátkelő is megelőző intézkedéseket vezettek be az elmúlt napokban, mától pedig Szlovákia is ideiglenesen felújítja az ellenőrzéseket a magyar és az osztrák határon. Az intézkedés egy hónapig, május 8-ig marad érvényben