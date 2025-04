Rapid délutáni friss – Plakátkampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom + videó

A plakátkampány apropója Kollár Kinga tiszás EP-képviselő őszödi beszéde volt, de ezen túl úgy fogalmazott Szűcs Gábor, hogy ez a Tisza Párt programja. Emlékeztetőiül annyit, hogy a képviselő asszony egy brüsszeli bizottsági ülésen kifejtette, hogy a hazai ellenzéknek annál jobb, minél rosszabbul élnek az emberek Magyarországon, mert így többen szavaznak majd rájuk. Szűcs Gábor kiemelte, hogy a párt azt teszi, amit Weberék parancsolnak, mivel paktumot kötöttek, amelynek az a lényege, hogy a néppárt segít hatalomra juttatni Magyar Péteréket azáltal, hogy az EU-s forrásokat visszatartja Brüsszel. Hozzátette azt is,hogy minden a politikai haszonszerzésről szól, még az is, hogy a tiszásoknak ki kellett hozni egy olyan eredményt, ami arról szól, hogy szimpatizánsaik többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Emlékeztetett arra is, hogy ott vannak a koppenhágai kritériumok, amelyek a tagság felvételéhez a kisebbségek elismerését, támogatás is mint kritériumot fogalmazza meg, ami jelen állás szerint a kárpátaljai magyarok tekintetében sem áll meg, valamint gazdaságilag sem. A jogász kijelentette: a koppenhágai feltételek közül Ukrajna egyiknek sem felel meg.

A műsorvezető és vendége áttért arra is, hogy hazánkban sok mém jelent meg a Tisza-vezérrel kapcsolatban, amin a pártelnök felháborodott. Éppen ezért is döntött a NEM a plakátkampány mellett, hogy megmutassák, hazánkban szólásszabadság van, és ezzel kijöhet bárki. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom célja az, hogy bemutassa, ilyet is lehet, és tudatni akarják Magyar Péterről, hogy mit gondolnak róla az emberek.

