Szájer József nem kímélte Magyar Pétert, erre számít a választáson

A mostani kormány ellenfelei rögtön Békés Márton kötetének első mondatán fenn fognak akadni, miszerint kétségtelen, hogy ami 2010-ben kormányváltásként kezdődött, ez egy önálló politikai korszakká érett – jelentette ki L. Simon László József Attila-díjas író Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója Nemzeti maximum című könyvének méltatásában a kötet bemutatóján. Az író kiemelte: Békés Márton olyan szellemi munkás, akinek a megállapításai tényszerűek, de óvatosnak kell lennie egyes véglegesnek tűnő megállapításaival, mert a 2026-os választásnak az lesz a tétje, hogy Orbán Viktor kormányzása negatív időszakként fog-e rögzülni az emberek emlékezetében.

L. Simon László szerint az Orbán Viktor vezette kormány időszaka önálló politikai korszakká érett (Fotó: Polyák Attila)

Azt állította, hogy a kormány ellenségei elvetik, amit Orbán Viktor 2018-ban mondott, miszerint a kormány felhatalmazást kapott egy új korszak kiépítésére, amit 2026 vagy igazolni fog, vagy alapvetően írja felül. – A közösségünkben helye van az építő polémiának és a vélemények ütköztetésének.

A jobboldal céljai történelmiek, amiket közösségi érdekekként kell kezelni. Van egy kívülről irányított és egy belülről vezérelt erő Magyarországon, ezek határozzák meg a napi politikai vitákat.

A nemzeti maximum azt jelenti, hogy abban kell egyetérteni, amit mindannyian kívánunk. Legyen béke, szabadság és egyetértés – mondta L. Simon László.

Durva politikai krédó, hogy Kollár Kinga a magyarságát szégyelli

A Nemzeti maximum szerzőjével folytatott kerekasztal-beszélgetésen Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: az Orbán-korszak 2050-ben is élő lesz, és úgy fognak rá gondolni, mint amikor Magyarországnak végre sikerült a jó irányba haladnia. Nem a 2026-os választáson múlik, hogy a jelenlegi időszak korszaknak tekinthető-e, mert már most kiderült, hogy az, ugyanis markáns és meghatározó jelenséggé vált. Korszakos teljesítménynek nevezte a kormányzat által létrehozott egymillió munkahelyet, valamint azt is, hogy hazánk a súlyához képest jóval erősebben reprezentált a világ színpadán.

Kollár Kinga szégyelli azt, hogy magyar, ennél durvább krédót nem lehet megfogalmazni a politikai ellenfeleinkről

– világított rá.

Szentkirályi Alexandra: Durva politikai krédó, hogy Kollár Kinga a magyarságát szégyelli (Fotó: Polyák Attila)

A fővárosi frakcióvezető arra is kitért, hogy a jelenlegi kormány nem öncélúan, hanem a jövőnek építkezik, ami éles határvonalat jelent a Demszky-érához képest. – Budapest kormánypárti vezetés által fémjelzett időszakában a város rendezett, biztonságos, esztétikus és élhető volt, ezért ma büszkébbek lehetünk arra, hogy mit jelent a nemzet fővárosában élni. Budapest a nemzet fővárosává tudott válni, az utóbbi öt évben viszont az önállóságra hivatkozva eltávolodott ettől, ami nem helyes – vélekedett.

Magyar Péter arra a sorsra jut, mint a korábbi ellenzéki kihívók

Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója a könyv szerzőjére utalva kijelentette: ő maga egy megrögzött „békésista”, és Békés Márton ezen könyve is hiánypótló és szükséges. Úgy vélte, hogy a politika ma Nyugat-Európában a pillanat művészete, mert nem igazán foglalkozik hosszú távú kérdésekkel, és már azt sem tudják, hogy mi történt a második világháborúban vagy 1956-ban, de egyes német politikusok nem emlékeznek a berlini fal leomlására, illetve arra, hogy mit mondtak két héttel ezelőtt. Az igazgató a jövőre nézve kifejtette, hogy nem számol kormányváltással, mert a mostani kihívás olyan, mint az előző három volt, és ugyanaz a sors vár a jelenlegi kihívókra is, mint az eddigiekre.

Ez a világ képes arra, hogy megvédje, amit elért, és nem úgy, hogy továbbfut a baromfiudvaron, mint a csirke, aminek levágták a fejét, hanem ennek a csirkének ott van a feje a helyén

– fogalmazott.

Szájer József úgy vélte, ugyanaz a sors vár Magyar Péterre, mint a korábbi három ellenzéki kihívóra

(Fotó: Polyák Attila)

Szájer József arra az ellenzéki ellentmondásra is rámutatott, hogy azért mennek ki tüntetni, mert szerintük nem lehet tüntetni, illetve a bírák megmozdulására utalva arra is felhívta a figyelmet, hogy közülük néhányan azért demonstráltak, mert felemelték a bérüket. – Ha valakiknek ilyen gondjuk van, akkor a kormány nagyon jól csinál valamit. Orbán Viktor és kabinetje nagyon mélyen ismeri az országot, nem a semlegesség álarca mögé bújva cselekednek. Ez a kölcsönös ismeret meghozza a párbeszédet az emberekkel, így mindenki, még az ellenzéki gondolkodású emberek is otthonosan érezhetik magukat Magyarországon – állította.

A Tisza Párt a Temuról rendelt Fidesz

Békés Márton, a kötet szerzője Schmidt Máriától, a XXI. Század Intézet főigazgatójától idézett: a 2010-es évek Orbán Viktor évei voltak, a 2020-as évek pedig Orbán Viktor évei lesznek hazánkban. Ha mégis egy nem hazafias kormány kerülne hatalomra, akkor az Orbán-rendszer árnyékával legalább 16 évig kell majd küszködnie, vagy még tovább. A 2026-os választásokig következő időszakra utalva leszögezte: most az az idő fog elkövetkezni, amikor az ekéből kell újra kardot kovácsolni.

Békés Márton (b) szerint a Tisza Párt olyan, mintha a Fideszt a Temuról rendelték volna (Fotó: Polyák Attila)

Szerinte nem igaz, hogy a jelenlegi rendszer háromszáz családért létezik, hanem minden magyar családnak segít, és azoknak az érdekeit is nézi, akik nem rá szavaztak. Szájér Józsefhez hasonlóan Békés Márton is rávilágított az ellenzék önellentmondásaira, példaként említve az általa tehetségesnek tartott Azahriah-t, aki olyan stadionban csillanthatta meg a tehetségét, amelyet az Orbán-kormány épített.

– Van egy állítólag nagynak mért ellenzéki párt, amelynek minden politikai lépése olyan, mintha a Fideszt a Temuról rendelték volna meg, hiszen ők is csináltak konzultációt, vagy az ő rendezvényeiken is hasonló zászlóerdő látható. A hazai ellenzék utóbbi időben sikeres politikusai mind a Fideszből jöttek. A NER a normalitás, most vagyunk rendben, amit viszont az ellenzék tervez 2026-tól, az abnormális

– mutatott rá.

Hozzátette, ez jó és természetes, mert így meg lehet mutatni, hogy az ország egyetlen „jó fidesze” a Fidesz, és egyetlen „orbánviktora” maga Orbán Viktor. – Jól állunk, innen kell folytatni, csak még jobban – szögezte le.