Tóth Gabi úgy döntött, nem hallgat tovább, őszintén vallott Lakatos Márk egyik kalandjáról

– Ez most nem egy humoros videó, hanem egy fontos megszólalás – kezdte mondandóját Tóth Gabi. Egyúttal megkért mindenkit, hogy akinek fontos a gyermekek védelme, 18 órakor jöjjön el a Kossuth térre, ahol ő is ott lesz. Azt mondta, felelősségének érzi a nyilvánosság elé állni, mert hosszú éveken keresztül tudatában volt annak, hogy „Lakatos Márk és Lengyel Attila milyen aberáltságokat követ el” és még tanúja is volt egy konkrét esetnek.

– A szakmánkban nagyon-nagyon sokan tudnak erről, de nem mernek felszólalni. Valahol nyilván megértem, hogy miért, de én már nem félek – mondta az énekesnő.

Felidézte, hogy annak idején még egy Viva TV-s forgatást követően hazafelé tartva látták, ahogyan Lakatos Márk egy kiskorú cigány származású fiút ültetett be egy taxiba. Amikor rákérdeztek, hogy ki a fiú és hová viszi, Lakatos Márk ezt válaszolta: „Hát, drágáim, nem tudjátok? Magam vagyok az UNICEF!”

Hozzátette, az évek során többször szóba hozta ezt kollégáinak, akik mindig azt tanácsolták neki, hogy ne ő legyen, aki ezt a témát nyilvánosságra hozza. Most azonban úgy döntött, nem hallgat tovább. Megjegyezte, belátja, hogy nyilatkozatával újabb támadások kereszttüzébe kerülhet, de nem szeretné szó nélkül hagyni a történteket. A videó végén Ábrahám Róbertnek is kifejezte háláját, amiért az újságíró őszintén kiáll az ügyben.

A szerdán hat órakor kezdődő tüntetést azért szervezik, mert – bár a gyanú szerint több tucat áldozat van, akiket megronthatott Lakatos Márk, mégis megúszhatja – egy rendőrségi dokumentumban arról írnak, hogy elévülés miatt megszüntették a nyomozást az egyik ügyben. Ábrahám Róbert újságíró azonban nem hagyja ennyiben, tüntetéssel hívja fel a figyelmet arra, hogy a szörnyek valóban köztünk járnak.

