Rapid délutáni friss – Folytatódik a kémbotrány + videó

A kémbotrány az kémbotrány? Ki kezdte? Szentesi Zöldi László emlékeztetett arra, hogy az ilyen akciók minden esetben politikai fedésben vannak, ő nagyon óvatos lenne a megfogalmazással. Hozzátette, ne legyenek kétségeink afelől, hogy Ukrajna a térségben kiterjedt hírszerző munkát végez, így hazánkban is. Kiemelte azt is, hogy az ukrán–magyar diplomáciai kapcsolatok már korábban megtörtek, és inkább ebbe a szituációba helyezné be a kémügyet, mivel a hírszerzés és az elhárítás lényegében egy jövőbe tekintő tevékenység, a hálózati munka mindig a prevencióban gondolkodik, ez történik a terrorcselekmények esetében is. A titkosszolgálatok akár már évtizedek óta beépültek mindenhová, ahonnan információkat tudnak szerezni, amely egy nagyon összetett és bonyolult folyamat – tette hozzá.

Szentesi Zöldi László szerint voltak már olyan pártok Magyarországon, akik a külföldi hírszerzést segítették, ezért is kellene Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök kapcsolatait nyilvánosságra hozni, valamint azt, hogy a Tisza Párt ebben milyen szerepet játszik. A vezető politikusok összejátszásának hátterét fel kell tárni kollégáink szerint, ugyanis az árt hazánknak, ha ipari, kereskedelmi és védelmi információk szállingóznak ki.

Ha már a tiszások és Magyar Péter, munkatársaink úgy fogalmaztak, hogy a brüsszeliták álláspontját képviselő ellenzéki párt nagyon sokat árthat a hazai mezőgazdaságnak is. Többet a Rapid délutáni adásában láthatnak.