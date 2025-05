Amit szabad a tiszásoknak, a kormánypártiaknak tiltaná Karácsony Gergely

Miután csődbe vitték a fővárost és ezzel szembesítette őket a Fidesz–KDNP-frakció, miután felelősségre vonták Kollár Kingát hazaáruló brüsszeli szavai miatt, most még azzal is próbálják elterelni a figyelmet, hogy a kormánypárti frakció képviselői ellen indítanak összeférhetetlenségi eljárást, amiatt, hogy többen a Fidesz országgyűlési frakciójával is dolgoznak