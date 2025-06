Ahogy idehaza, úgy Lengyelországban is kudarcot vallott a választás manipulálásával próbálkozó Bajnai-kör

Szoros eredményt hozott a lengyel elnökválasztás: a konzervatív jelölt, a Jog és Igazságosság (PiS) támogatta Karol Nawrocki a szavazatok 50,89 százalékát szerezte meg a vasárnapi voksoláson, így maga mögé utasította Rafal Trzaskowskit, a Donald Tusk-féle Polgári Platform jelöltjét. A konzervatív induló győzelmének értékét növeli, hogy az elnökválasztást sajtóhírek és hivatalos beszámolók szerint külföldről, jogsértő módon próbálták befolyásolni – ráadásul az információk éppen azokra a szereplőkre utalnak, amelyek a 2022-es magyar országgyűlési választásokat is manipulálni próbálták.

Titokzatos profilok

A választás befolyásolásáról szóló hírek nyomán Lengyelországban botrány robbant ki. Ennek középpontjában két, szinte ismeretlen Facebook-oldal állt. Ezek a választás első fordulója, vagyis a május 18. előtti hetekben nagy összegért hirdettek politikai tartalmakat Lengyelországban. Bár a hirdetések látszólag átlagemberek véleményét mutatták be, azok valójában éles támadások voltak a konzervatív és jobboldali elnökjelöltek ellen, miközben a baloldali Polgári Platform aspiránsát méltatták.

Beszédes, hogy a lengyel kibervédelmi hatóság, a NASK adatai szerint az említett profilok egyetlen hét alatt több pénzt költöttek politikai reklámokra, mint bármelyik hivatalos kampánycsapat, miközben nem szerepeltek a kampánypénzügyi nyilvántartásokban. A lengyel belbiztonsági szolgálat vizsgálatot indított a kampány mögötti források kapcsán. A gyanú szerint nemcsak külföldi finanszírozás történt, hanem szándékos dezinformációs kampány is zajlott.

Klónok támadása

A művelet mögött az Akcja Demokracja nevű civil szervezet aktivistái, valamint a bécsi székhelyű Estratos Digital GmbH állhattak. Kezdjük előbbivel! A lengyel Radio Maryja katolikus rádió hírportálja szerint az Akcja Demokracja tűnt fel Trzaskowski kampányvideóinak finanszírozójaként. A szervezetről azt kell tudni, hogy 2023-as pénzügyi beszámolója szerint támogatást kaptak az Open Society Foundationstől – vagyis Soros György alapítványbirodalmának zászlóshajójától –, valamint a Korányi Dávid-féle Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől is. Korányi annak idején államtitkár volt a Bajnai Gordon vezette szocialista kormányban.

A lengyel sajtóban említett másik kulcsszereplő, az Estratos Digital mögött is Bajnai Gordon emberei állnak.

Az Estratos egy politikai kampányokra specializálódott bécsi vállalkozás, amely saját meghatározása szerint progresszív politikai szereplőket és civil szervezeteket támogat adatalapú kampányokkal, online mozgósítással és mikroadomány-gyűjtéssel. Ez utóbbira elsősorban a Lunda nevű felületet használják. Az Estratos a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoport fontos eleme, amit jelez, hogy korábban DatAdat GmbH-nak hívták. Vezetését pedig Bajnai emberei végzik: Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám. Szigetvári Bajnai kabinetfőnöke volt, Ficsor pedig titokminiszterként szolgált a Bajnai-kormányban.

Érdemes felidézni, hogy az Action for Democracy és a datadatos kör egyszer már dolgozott együtt. A legutóbbi magyar országgyűlési választások idején mintegy négymilliárd forintnyi külföldi támogatás érkezett a hazai baloldalhoz a jobboldali kormány leváltásának céljával. Ebből hárommilliárd forint az Action for Democracyn keresztül gurult – dollárban – Magyarországra. A forrás nagyobbik részéről kiderült, hogy Soros Györgytől származhatott, és jórészt a DatAdat-cégcsoportnál kötött ki.

Magyar szálak

Érdemes arra is kitérni, hogy az Estratos Magyar Péter környezetében is megjelent. 2023. február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt – azt a honlapot, amely Magyar Péter, akkor még párt nélküli közéleti szereplő közösségét, egyesületét mutatta be. Az oldal adatvédelmi tájékoztatójában adatkezelőként szerepelt az Estratos és adománygyűjtő felülete, a Lunda is. Miután lapunk beszámolt a DatAdat-csoport megjelenéséről Magyar mögött, az adatvédelmi tájékoztatót módosították: az Estratos és a Lunda nevét eltávolították a dokumentumból, Magyar Péter pedig hajmeresztő magyarázattal szolgált az esetre.