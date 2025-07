Kiderült, kik firkálták össze a megyei jogú város falait

A vádirat szerint a 18 éves fiatal férfi 2024 januárja és márciusa között Debrecenben, több helyszínen is összefirkálta a falakat. A vádlott kerítéseket, betonlábazatokat, kirakatokat és buszmegállók falait is megrongálta úgy, hogy festékszóróval különböző, piros, fehér és fekete színű feliratokat fújt, és több helyre alkoholos filctollal is feliratokat festett.