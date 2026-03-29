Meghalt Körmendi István, a 103 éves doktor

Életének 103. évében elhunyt Körmendi István, az ország legidősebb aktív háziorvosa, a holokauszt túlélője – írta meg az Origo a Szombat című lap alapján. Élete és munkássága szorosan összefonódott Budapest I. kerületével, mivel születése óta abban a Mészáros utcai lakásban élt, ahol édesapja 1920-ban megalapította orvosi praxisát. A nagy megbecsülésnek örvendő doktor maga is ebben a patinás lakásrendelőben fogadta pácienseit, azzal a különbséggel, hogy százéves korában nyugdíjba vonult, így recepteket már nem írhatott fel, azonban továbbra is megvizsgálhatta betegeit, és tanácsokkal, javaslatokkal láthatta el őket.

Körmendi István háziorvos (1923–2026) (Fotó: Szombat)

Körmendi Istvánt 1950-ben avatták orvosdoktorrá

Családja túlélte a vészkorszakot, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Állandó szorongásban éltünk, mint egy kis állat, aki az ösztönében érzi, hogy egy nagyobb vadállat les rá.

Körmendi Istvánt 76 éve avatták orvosdoktorrá, ezután a Tűzoltó utcai gyermekklinikán kezdett dolgozni, majd 1951-ben behívót kapott, és 1955-ig katonaorvosként tevékenykedett. 1955-ben leszerelt, de civil orvosként maradt a Honvédkórház belgyógyászati osztályán. 1957. április 1-jén vette át édesapja háziorvosi körzetét.

A Szombat ismerősi körből származó információi szerint ezek voltak az utolsó szavai: