Meghalt Körmendi István, a 103 éves doktor

Magyarország legidősebb, aktív háziorvosa 1923. június 27-én született abban a budai lakásban, ahol az édesapja alapította orvosi praxisát három évvel korábban. Körmendi István haláláig ebben a lakásrendelőben fogadta betegeit.

2026. 03. 29. 21:18
Életének 103. évében elhunyt Körmendi István, az ország legidősebb aktív háziorvosa, a holokauszt túlélője – írta meg az Origo a Szombat című lap alapján. Élete és munkássága szorosan összefonódott Budapest I. kerületével, mivel születése óta abban a Mészáros utcai lakásban élt, ahol édesapja 1920-ban megalapította orvosi praxisát. A nagy megbecsülésnek örvendő doktor maga is ebben a patinás lakásrendelőben fogadta pácienseit, azzal a különbséggel, hogy százéves korában nyugdíjba vonult, így recepteket már nem írhatott fel, azonban továbbra is megvizsgálhatta betegeit, és tanácsokkal, javaslatokkal láthatta el őket.

Dr. Körmendi István háziorvos
Körmendi István háziorvos (1923–2026) (Fotó: Szombat)

 

Körmendi Istvánt 1950-ben avatták orvosdoktorrá

Családja túlélte a vészkorszakot, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Állandó szorongásban éltünk, mint egy kis állat, aki az ösztönében érzi, hogy egy nagyobb vadállat les rá.

Körmendi Istvánt 76 éve avatták orvosdoktorrá, ezután a Tűzoltó utcai gyermekklinikán kezdett dolgozni, majd 1951-ben behívót kapott, és 1955-ig katonaorvosként tevékenykedett. 1955-ben leszerelt, de civil orvosként maradt a Honvédkórház belgyógyászati osztályán. 1957. április 1-jén vette át édesapja háziorvosi körzetét.

Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu