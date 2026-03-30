Riasztó, tönkretenné a magyar családokat! – Orbán Viktor kendőzetlenül elmondta, mit gondol a Tisza energiaátállási tervéről + videó

„Új nap, új botrányos lelepleződés, egy Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét”

– közölte Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában. A miniszterelnök elmondása szerint, ami „a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó”.

A Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak, a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra

– ismertette a kormányfő. „Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre. Ez a terv tönkretenné a magyar családokat. A jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan. A Fidesz a biztos választás – szögezte le a kormányfő.”

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.