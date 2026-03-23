Szijjártó PéterVálasztás 2026peti itthonkampány

Nincs megállás, Szijjártó Péter hétfőn három városban találkozik az emberekkel + videó

Nem lassít a kampány: Szijjártó Péter ezen a héten is útra kel, hétfőn három városban folytatja a Peti itthon elnevezésű országjárást.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 7:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezen a héten is útnak indul, és több városban is tart fórumot.

A Peti itthon elnevezésű országjárás már javában zajlik, hétfőn három újabb állomással folytatódik.

A miniszter a közösségi oldalán egy látványos videóban számolt be a következő programokról, és kommentben a pontos időpontokat, valamint helyszíneket is közzétette.

Hétfőn elsőként Zalaegerszegen találkozhatnak vele az érdeklődők 11.45-től a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Ezt követően Sárváron tart fórumot 16.45-től, a Zene Háza és a zeneiskola közötti téren. A napot Keszthelyen zárja, ahol 18.45-kor az Amazon Ház Látogatóközpontnál várja a résztvevőket.

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy három kampányt indítanak a választási időszakban. Az ő országjárása, valamint Lázár János  építési és közlekedési miniszter Lázárinfó néven futó fórumsorozata már javában zajlik, és Szijjártó Péter is körúton igyekszik megszólítani a választókat.

Bortókép: Szijjártó Péter országjárása (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.