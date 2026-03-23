Nincs megállás, Szijjártó Péter hétfőn három városban találkozik az emberekkel + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezen a héten is útnak indul, és több városban is tart fórumot.

A Peti itthon elnevezésű országjárás már javában zajlik, hétfőn három újabb állomással folytatódik.

A miniszter a közösségi oldalán egy látványos videóban számolt be a következő programokról, és kommentben a pontos időpontokat, valamint helyszíneket is közzétette.

Hétfőn elsőként Zalaegerszegen találkozhatnak vele az érdeklődők 11.45-től a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Ezt követően Sárváron tart fórumot 16.45-től, a Zene Háza és a zeneiskola közötti téren. A napot Keszthelyen zárja, ahol 18.45-kor az Amazon Ház Látogatóközpontnál várja a résztvevőket.

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy három kampányt indítanak a választási időszakban. Az ő országjárása, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter Lázárinfó néven futó fórumsorozata már javában zajlik, és Szijjártó Péter is körúton igyekszik megszólítani a választókat.

Bortókép: Szijjártó Péter országjárása (Forrás: Facebook)