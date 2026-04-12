Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Én már leszavaztam a békére

A honvédelmi miniszter mindenkit arra kér, hogy menjen el szavazni és adja a voksát Orbán Viktorra, a Fidesz–KDNP pártszövetségre.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 11:36
– Én már leszavaztam a békére, és arra szeretném kérni az összes honfitársunkat, hogy ezen a sorsdöntő választáson szintén menjenek el mindenképpen, és szavazzanak arra a kormányra, amely a most következő hatalmas történelmi kihívások előtt Magyarországot irányítani fogja – mondta a honvédelmi miniszter vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében.

(Forrás: Facebook)

A miniszter úgy fogalmazott: Orbán Viktor kezében van jó helyen az irányítás, mert bizonyította azt, hogy ő az a vezető, aki képes nemet mondani és határozott irányt kijelölni, azt végrehajtani, amikor arra van szükség. Kiemelte: 

háború vagy béke kérdése áll Magyarország előtt a következő négy évben, mivel „hihetetlen mértékű fegyverkezés és felkészülés” zajlik egy nagy európai háborúra, amelyre az európai uniós vezetők eltökélték magukat, ezért a magyaroknak arra kell elszánniuk magukat, és összeszedni minden erejüket és támogatottságukat, hogy ebből kimaradjanak.

„Két nagy háborúba már az elmúlt században belesodródtunk, senki nem akarta, mindenki békét akart, és mégis benne találtuk magunkat. Most ezt nem szabad elkövetnünk újra, ehhez hárommillió szavazatra van szüksége a kormánypártnak, és akkor olyan erejű nemzeti többséget tud maga mögött, amellyel biztosan ki tudunk maradni egy esetleg bekövetkező nagy európai háborúból” – hangsúlyozta. Hozzátette: ezzel a felhatalmazással biztosan meg tudja a kormányzat védeni azokat a vívmányokat, amelyeket az elmúlt 16 évben a magyar emberek javára elért, meg tudja védeni az olcsó energiaforrásait, és tovább tudja építeni az országot.

Én erre szavaztam, és kérem, hogy minél többen menjenek el és tegyék le voksukat Orbán Viktorra, a biztos pártválasztásra, a Fidesz–KDNP pártszövetségre

 – fűzte hozzá.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf leadta szavazatát (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
