Semjén Zsolt: Óriási a választás tétje

Nemcsak Magyarország, hanem Európa sorsa is eldől – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a közmédiának vasárnap.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 10:10
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a felesége társaságában adta le voksát a főváros II. kerületében, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. A szavazást követően úgy fogalmazott: 1989 óta – amióta a politikában jelen van – a mostani volt a legdurvább kampány.

Budapest, 2026. április 12. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke és felesége, Semjénné Menus Gabriella leadja szavazatát az országgyűlési választáson a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Ebben benne van, hogy óriási a tét és benne van az, hogy kívülről olyan mértékű beavatkozás, gátlástalanság jelent meg, amire nem volt még precedens az elmúlt időszakokban a kormányfőhelyettes szerint.

Korábban ideológiák, felfogások, politikai filozófiák álltak szemben egymással, még Gyurcsány idején is volt valami baloldaliság, most a Magyar Péter-féle Tiszánál semmi más nincs, mint a „nyers Orbán-ellenes gyűlölet”, ezért nincs szellemi tartalom sem 

– értékelt.

Semjén Zsolt kiemelte: óriási a választás tétje, nemcsak Magyarország, hanem Európa sorsa is eldől, az, hogy belebonyolódunk-e egy háborúba.

Kezelhetetlen szituációnak nevezte, ha Ukrajnát ténylegesen felveszik az Európai Unióba, onnantól kezdve aligha lesz mezőgazdasági támogatás, fejlesztési pénz, mert mindent elvisz Ukrajna felfegyverezése.

Megjegyezte: Ukrajna most 1500 milliárd dollárt követel az Európai Uniótól, amit hitelként kellene felvenni, részben a háború támogatására, részben az ország fenntartására. Ha ez a hitelfelvétel megtörténik, azt még az unokáink sem tudják majd visszafizetni – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Aláhúzta: óriási a tét azért is, hogy meg tudják őrizni a rezsicsökkentést, a megfizethető benzinárakat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a családtámogatásokat. 

Az Orbán-kormány tudja megvédeni Magyarország szuverenitását, az elért eredményeket

– rögzítette.

Semjén Zsolt magas részvételre számít a választáson, és arra, hogy meglesz a stabil kormánytöbbség. Látható, hogy a határon túli magyarok is nagyon nagy számban mennek el szavazni, jóval többen, mint korábban – jegyezte meg a KDNP elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
