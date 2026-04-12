A Tisza romaszavazat-vásárlása miatt feljelentést tesz a Fidesz

Szombat este lapunk nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól.

2026. 04. 12. 9:20
Fotó: Balogh Dávid
Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél egy felvételen. A Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt – közölte a nagyobbik kormánypárt.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök
Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Havran Zoltán)

A közlemény kiemeli: a hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól. Elmondják, hogy fű alatt, több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért. A felvétel alapján tudatában vannak annak, hogy ez választási csalás. 

A lebukástól csak azért nem tartanak, mert szerintük a romák úgysem fordulnának a médiához

– fogalmaz a nagyobbik kormánypárt közleménye.

Ismertették, a Fidesz által felállított Demokrácia Központ folyamatosan fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról. „Kérjük, ha bárki tiszás választási csalás gyanúját és a választást befolyásoló provokációt, eseményt észlel, tapasztal, akkor jelezze azt és küldjön róla videót, fotót!”

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Balogh Dávid)

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

Felhévizy Félix avatarja

Mi vagyunk a többség, mutassuk meg!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
