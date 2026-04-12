A Tisza romaszavazat-vásárlása miatt feljelentést tesz a Fidesz

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél egy felvételen. A Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt – közölte a nagyobbik kormánypárt.

Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Havran Zoltán)

A közlemény kiemeli: a hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól. Elmondják, hogy fű alatt, több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért. A felvétel alapján tudatában vannak annak, hogy ez választási csalás.

A lebukástól csak azért nem tartanak, mert szerintük a romák úgysem fordulnának a médiához

– fogalmaz a nagyobbik kormánypárt közleménye.

Ismertették, a Fidesz által felállított Demokrácia Központ folyamatosan fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról. „Kérjük, ha bárki tiszás választási csalás gyanúját és a választást befolyásoló provokációt, eseményt észlel, tapasztal, akkor jelezze azt és küldjön róla videót, fotót!”

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.