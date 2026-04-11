Kocsis Máté feljelentést tesz, miután a Tisza Pártnál választási csalás gyanúja merült fel + videó

– Nocsak, megvan az első tiszás választási csalás. A Magyar Nemzeten nemrég megjelent egy felvétel, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke cigány szavazatvásárlásról egyeztet, ajándékcsomagokról, pénzről, miegyebekről – mondta a videóban Kocsis Máté.

– Ez természetesen súlyos bűncselekmény, ezért a feljelentést megtesszük, ennek következménye kell hogy legyen – tette hozzá.

„– Magyar Pétertől már megszoktuk, hogy mindig azzal vádolja az ellenfeleit, amit ő maga követ el, most is így van a választási csalás esetében, de felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy szüntessenek be minden ilyen irányú tevékenységet, az állampolgárokat pedig arra kérjük, hogy ha ilyet észlelnek, haladéktalanul forduljanak a hatóságokhoz”

– fogalmazott.

– Végezetül pedig egy kérdésem lenne a magát mindig olyan nagyon tisztességesnek bemutató Wáberer György úrhoz, aki 300 ezer forintot ajánlott fel mindenkinek, aki leleplez egy választási csalást. Wáberer úr, ez a pénz azoknak is jár, akik tiszás választási csalást lepleznek le? Magát a felvételt most megnézhetik – jegyezte meg.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a hangfelvételekből kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. „A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – ezek a konkrét tiszás felvásárlási tervek.