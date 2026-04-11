Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

Kocsis Máté feljelentést tesz, miután a Tisza Pártnál választási csalás gyanúja merült fel + videó

Választási csalás gyanújáról beszélt Facebook-videójában Kocsis Máté, miután a Magyar Nemzetben megjelent egy felvétel Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnökéről.

2026. 04. 11. 19:18
Kocsis Máté Forrás: Facebook
– Nocsak, megvan az első tiszás választási csalás. A Magyar Nemzeten nemrég megjelent egy felvétel, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke cigány szavazatvásárlásról egyeztet, ajándékcsomagokról, pénzről, miegyebekről – mondta a videóban Kocsis Máté.

– Ez természetesen súlyos bűncselekmény, ezért a feljelentést megtesszük, ennek következménye kell hogy legyen – tette hozzá.

„– Magyar Pétertől már megszoktuk, hogy mindig azzal vádolja az ellenfeleit, amit ő maga követ el, most is így van a választási csalás esetében, de felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy szüntessenek be minden ilyen irányú tevékenységet, az állampolgárokat pedig arra kérjük, hogy ha ilyet észlelnek, haladéktalanul forduljanak a hatóságokhoz”

 – fogalmazott.

– Végezetül pedig egy kérdésem lenne a magát mindig olyan nagyon tisztességesnek bemutató Wáberer György úrhoz, aki 300 ezer forintot ajánlott fel mindenkinek, aki leleplez egy választási csalást. Wáberer úr, ez a pénz azoknak is jár, akik tiszás választási csalást lepleznek le? Magát a felvételt most megnézhetik – jegyezte meg.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a hangfelvételekből kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. „A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – ezek a konkrét tiszás felvásárlási tervek.

Borítókép: Kocsis Máté ( Forrás: Facebook) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
