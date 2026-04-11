Bocsánatkéréssel próbálkozik a herelóbáló tiszás énekes

Bocsánatkéréssel próbálja enyhíteni botránya hatását Eckü, aki egy gusztustalan performanszot mutatott be egy pénteki tiszás rendezvényén a Hősök terén.

Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére, az összes megafonos köcsögnek, hülyegyerekek, hétfőtől én tartom a Kormányinfót! Keresett a rém. Milyen rém? A herém!

– ordította magából kikelve a rapper. A történtek jelentős felháborodást váltottak ki a közösségi médiában, ahol civilek, közéleti szereplők és politikusok is elítélték a produkciót.

Mint Eckü kifejtette, annyi kiskorú volt a téren, hogy egyszerűen muszáj volt elővennie.

Ne utáljatok, egy kicsit megbabonázott a tömeg és a sok fiatal a Hősök terén, kijött valami, aminek közel sem akartam ekkora feneket keríteni, mint ami lett belőle

– írta.