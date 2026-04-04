Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Eladhatott egy házat egy idős asszony feje fölül Magyar Péter jelöltje

Leitner Szilárd független képviselő szerint folytatódik az eljárás Ferenczi Gábor ügyében a Regionális Nyomozó Ügyészségen. A rendőrség megkezdte az idős asszony, Etelka néni ügyének kivizsgálását is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 17:04
A szóban forgó ingatlan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eladott egy házat egy idős asszony feje fölül a Tisza Párt vásárhelyi és makói jelöltje – állítja tulajdoni lapokra hivatkozva Leitner Szilárd.

Mint arról lapunk beszámolt, a független országgyűlési képviselőjelölt azt kéri a Tiszától, hogy vizsgálja felül az ügyet, és szüntesse meg a közös munkát Ferenczi Gáborral.

Leitner Szilárd közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Regionális Nyomozó Ügyészségen folytatódik az eljárás Ferenczi Gábor ügyében. Eredetileg ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, azóta az ügy előrehaladt. A rendőrség megkezdte az idős asszony, Etelka néni ügyének kivizsgálását is – tette hozzá.

Leitner Szilárd rámutatott:

az eset különösen szomorú, mert az érintett elveszítette a kis vagyonát.

A független képviselőjelöltet az ügy nyilvánosságra kerülése óta többen is megkeresték, és arról számoltak be, hogy ők vagy családtagjaik hasonló helyzetbe kerültek. Állítása szerint

több család is súlyos problémákról beszélt a Tisza jelöltjével kapcsolatban,

de ezekben az esetekben még nem talált bizonyítékot.

Borítókép: Az eladott ingatlan (Forrás: MW)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
