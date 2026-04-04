Eladhatott egy házat egy idős asszony feje fölül Magyar Péter jelöltje

Eladott egy házat egy idős asszony feje fölül a Tisza Párt vásárhelyi és makói jelöltje – állítja tulajdoni lapokra hivatkozva Leitner Szilárd.

Mint arról lapunk beszámolt, a független országgyűlési képviselőjelölt azt kéri a Tiszától, hogy vizsgálja felül az ügyet, és szüntesse meg a közös munkát Ferenczi Gáborral.

Leitner Szilárd közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Regionális Nyomozó Ügyészségen folytatódik az eljárás Ferenczi Gábor ügyében. Eredetileg ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, azóta az ügy előrehaladt. A rendőrség megkezdte az idős asszony, Etelka néni ügyének kivizsgálását is – tette hozzá.

Leitner Szilárd rámutatott:

az eset különösen szomorú, mert az érintett elveszítette a kis vagyonát.

A független képviselőjelöltet az ügy nyilvánosságra kerülése óta többen is megkeresték, és arról számoltak be, hogy ők vagy családtagjaik hasonló helyzetbe kerültek. Állítása szerint

több család is súlyos problémákról beszélt a Tisza jelöltjével kapcsolatban,

de ezekben az esetekben még nem talált bizonyítékot.