Orbán Áron hetekkel ezelőtt jelentkezett az NVVH-nál, együttműködést ajánlott

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Hetekkel az elfogása előtt együttműködést ajánlott az NVVH számára Orbán Áron. A volt miniszterelnök testvérének védője szerint ezért semmi nem indokolta a hétfői letartóztatási akciót és a hatóságok által kezdeményezett letartóztatásnak sincsen semmi alapja.

Gidró Kriszta
2026. 11. 10. 12:27
Orbán Áron hetekkel ezelőtt jelentkezett az NVVH-nál, együttműködést ajánlott
Forrás: police.hu

A védő leszögezte:

Az Orbán Áronnal közölt gyanúsításoknak a volt miniszterelnökhöz semmi köze nincs, az ő személye azokban fel sem merül.

Orbán Viktor hétfőn úgy reagált a Facebookon, hogy „a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”. A volt kormányfő szerint az akcióval el akarták terelni a figyelmet arról, hogy a kormánynak aznap az ügynökbotrányról kellett volna számot adnia a nemzetbiztonsági bizottság előtt. Úgy fogalmazott, hogy Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik.

A Fidesz Orbán Áront felvette a politikai foglyokat soroló listájára Bús Balázs, Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós mellé. 

A Fidesz szerint a figyelemelterelés a hatalom célja

Megírtuk, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit. Bóka szerint ebben a konkrét esetben a tiszás ügynökbotrányról akarták elterelni a figyelmet. Hasonlóan vélekedett Kiszelly Zoltán politológus, aki szerint az elszámoltatás lett a Tisza aranytartaléka. Szerinte ugyanakkor a látványos letartóztatásokkal csak ideig-óráig lehet elterelni a figyelmet a gyakorlati ígéretek teljesítéséről, ám ezeknek az akcióknak egyre rövidebb ideig tart a politikai hatásuk. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint sem volt véletlen az Orbán Áron elleni akció időzítése: a Tisza-kormány a látványos, politikailag érzékeny időpontokra eső büntetőeljárásokkal igyekszik elterelni a figyelmet saját botrányairól és kormányzási kudarcairól.

Összefoglaló cikkünket az eddig történt látványos nyomozati cselekmények időzítséről ide kattintva olvashatják.

 

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