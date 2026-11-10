Orbán Áron hetekkel ezelőtt jelentkezett az NVVH-nál, együttműködést ajánlott

A védő leszögezte:

Az Orbán Áronnal közölt gyanúsításoknak a volt miniszterelnökhöz semmi köze nincs, az ő személye azokban fel sem merül.

Orbán Viktor hétfőn úgy reagált a Facebookon, hogy „a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”. A volt kormányfő szerint az akcióval el akarták terelni a figyelmet arról, hogy a kormánynak aznap az ügynökbotrányról kellett volna számot adnia a nemzetbiztonsági bizottság előtt. Úgy fogalmazott, hogy Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik.

A Fidesz Orbán Áront felvette a politikai foglyokat soroló listájára Bús Balázs, Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós mellé.

A Fidesz szerint a figyelemelterelés a hatalom célja

Megírtuk, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit. Bóka szerint ebben a konkrét esetben a tiszás ügynökbotrányról akarták elterelni a figyelmet. Hasonlóan vélekedett Kiszelly Zoltán politológus, aki szerint az elszámoltatás lett a Tisza aranytartaléka. Szerinte ugyanakkor a látványos letartóztatásokkal csak ideig-óráig lehet elterelni a figyelmet a gyakorlati ígéretek teljesítéséről, ám ezeknek az akcióknak egyre rövidebb ideig tart a politikai hatásuk. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint sem volt véletlen az Orbán Áron elleni akció időzítése: a Tisza-kormány a látványos, politikailag érzékeny időpontokra eső büntetőeljárásokkal igyekszik elterelni a figyelmet saját botrányairól és kormányzási kudarcairól.

Összefoglaló cikkünket az eddig történt látványos nyomozati cselekmények időzítséről ide kattintva olvashatják.