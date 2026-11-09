Kiszelly Zoltán: Az elszámoltatás lett a Tisza Párt aranytartaléka

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A politológus szerint a korrupció felszámolásának ígérete az elszámoltatás aranyfedezeteként szolgál a Tisza Párt számára. Kiszelly Zoltán úgy látja, a látványos letartóztatásokkal ideig-óráig el lehet terelni a figyelmet a gyakorlati ígéretek teljesítéséről, ám ezeknek az akcióknak egyre rövidebb ideig tart a politikai hatásuk.

Gábor Márton
2026. 11. 09. 16:51
Kiszelly Zoltán: Az elszámoltatás lett a Tisza Párt aranytartaléka
Fotó: Hatlaczki Balázs

Ugyanakkor szerinte ezeknek az eseményeknek egyre rövidebb a politikai hatásuk.

 Egyre rövidebb ezeknek a látványos letartóztatásoknak a felezési ideje

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Tisza Párt jelenleg nem tud olyan eredményeket felmutatni, mint a béremelések, az uniós források hazahozatala vagy az életszínvonal érdemi javítása. A politológus szerint a párt ezért jelenleg az elszámoltatást tudja a kirakatba tenni, és ez a politikai termék még sok választó számára vonzó. Úgy látja, a korábbi kormányzatra való visszamutogatás és a korrupcióellenes fellépés kommunikációja még egy-másfél évig tarthatja fenn a támogatók türelmét, ezt követően azonban már a kormányzati teljesítmény kerülhet előtérbe.

Az NVVH-nak is fel kellett mutatnia valamit

Az Orbán Áron ügyében végrehajtott intézkedések időzítéséről és az NVVH szerepéről is kérdeztük a politológust. A felvetés arra vonatkozott, mennyire szokatlan, hogy a hivatal megalakulása után rövid időn belül olyan ügyekben jelentek meg látványos eredmények, amelyekben már korábban is jelentős nyomozati anyag állhatott rendelkezésre. Kiszelly Zoltán erre az angol „low-hanging fruit”, vagyis az alacsonyan csüngő gyümölcs kifejezést használta. Szerinte olyan ügyek kerültek előtérbe, amelyekben már rendelkezésre álltak a korábbi nyomozások eredményei, így viszonylag gyorsan lehetett látványos intézkedéseket felmutatni.

A politológus szerint a hivatalnak is szüksége volt arra, hogy rövid időn belül eredményeket mutasson fel. Mint fogalmazott, az ügyek között a budapesti parkfenntartás, a Volánbusz és a Nemzeti Kulturális Alap körüli esetek is szerepelnek. Külön kiemelte, hogy a parkfenntartási ügy a korábbi ellenzéki szereplőket is érinti, így annak politikai vonatkozásai túlmutathatnak az Orbán-kormány és a Fidesz-KDNP elszámoltatásán.

A politológus szerint az NVVH-nak az év végéig mindenképpen fel kell mutatnia valamilyen kézzelfogható eredményt. Úgy látja, az Orbán Áron ügyében végrehajtott intézkedések is ebbe a folyamatba illeszkednek, bár a konkrét nyomozati lépések indokait és hátterét a hatóságoknak kell tisztázniuk.

Mint ismert, a hétfői rendőrségi tájékoztatás szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda és az NVVH munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban közösen hajtottak végre nyomozati cselekményeket. Budapesten és Pest vármegye két településén több embert fogtak el, az érintetteknél pedig házkutatásokat tartottak. Magyar Péter házimédiája, a Kontroll pedig rövidesen közölte, a volt miniszterelnök testévre is érintett lehet az ügyben.  Orbán Viktor a történtekre reagálva azt állította, hogy a hatósági fellépés politikai leszámolás része, és az ügynökbotrányról kívánja elterelni a figyelmet. 

A volt miniszterelnök szerint a célpont valójában ő, testvére pedig csupán eszköz a politikai küzdelemben.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

add-square Elszámolás helyett leszámolás

Magyar Péter házimédiája úgy hivatkozott a hatóság közleményére, hogy az még meg sem jelent

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