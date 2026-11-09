Kiszelly Zoltán: Az elszámoltatás lett a Tisza Párt aranytartaléka

Ugyanakkor szerinte ezeknek az eseményeknek egyre rövidebb a politikai hatásuk.

Egyre rövidebb ezeknek a látványos letartóztatásoknak a felezési ideje

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Tisza Párt jelenleg nem tud olyan eredményeket felmutatni, mint a béremelések, az uniós források hazahozatala vagy az életszínvonal érdemi javítása. A politológus szerint a párt ezért jelenleg az elszámoltatást tudja a kirakatba tenni, és ez a politikai termék még sok választó számára vonzó. Úgy látja, a korábbi kormányzatra való visszamutogatás és a korrupcióellenes fellépés kommunikációja még egy-másfél évig tarthatja fenn a támogatók türelmét, ezt követően azonban már a kormányzati teljesítmény kerülhet előtérbe.

Az NVVH-nak is fel kellett mutatnia valamit

Az Orbán Áron ügyében végrehajtott intézkedések időzítéséről és az NVVH szerepéről is kérdeztük a politológust. A felvetés arra vonatkozott, mennyire szokatlan, hogy a hivatal megalakulása után rövid időn belül olyan ügyekben jelentek meg látványos eredmények, amelyekben már korábban is jelentős nyomozati anyag állhatott rendelkezésre. Kiszelly Zoltán erre az angol „low-hanging fruit”, vagyis az alacsonyan csüngő gyümölcs kifejezést használta. Szerinte olyan ügyek kerültek előtérbe, amelyekben már rendelkezésre álltak a korábbi nyomozások eredményei, így viszonylag gyorsan lehetett látványos intézkedéseket felmutatni.

A politológus szerint a hivatalnak is szüksége volt arra, hogy rövid időn belül eredményeket mutasson fel. Mint fogalmazott, az ügyek között a budapesti parkfenntartás, a Volánbusz és a Nemzeti Kulturális Alap körüli esetek is szerepelnek. Külön kiemelte, hogy a parkfenntartási ügy a korábbi ellenzéki szereplőket is érinti, így annak politikai vonatkozásai túlmutathatnak az Orbán-kormány és a Fidesz-KDNP elszámoltatásán.