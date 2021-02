Dobrev Klára személye taszítólag hat

Egy, a többség által elutasított politikus lehet majd a baloldal miniszterelnök-jelöltje

Komoly kihívásokkal szembesül a hatpárti baloldali szivárványkoalíció, amely jelenleg nemhogy a bizonytalanok megszólításával küzd, de még az ellenzéki szavazótábor egyben tartása és mozgósítása is nehéz feladat számukra – hívja fel a figyelmet Deák Dániel lapunknak készített elemzésében. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Dobrev Klárával egy, a többség által elutasított politikus lehet majd a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Egyre látványosabb a baloldali belharc az utóbbi hetekben, ami leginkább a zuglói eseményekben érhető tetten: Fekete-Győr András korrupcióval vádolta meg az ottani baloldali vezetést, amelynek 2014 és 2019 között részese volt Karácsony Gergely is. Erre reagálva az MSZP-s Tóth Csaba, helyi parlamenti képviselő feljelentette a Momentum elnökét. Hasonló ellentétek körvonalazódnak a baloldali politikusok között az előválasztás kérdésében is: miközben Gyurcsány Ferenc azt állítja, hogy mind a 106 egyéni körzetben lesz előválasztás, Karácsony Gergely szerint még a miniszterelnök-jelöltek közötti előválasztásról sincsen megállapodás, hiszen vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek továbbra is vonakodnak ebben a kérdésben – mutat rá Deák Dániel az elemzésében.

Mint írja, ezek az események jól jelzik a baloldali szivárványkoalíció kormányzásképtelenségét, amelyet csak tovább tetéznek a potenciális miniszterelnök-jelöltek személyei.

Az elemző szerint ugyanis egyikük sem képes megszólítani széles társadalmi csoportokat: míg Jakab Péter főként vidéken rendelkezik támogatókkal, Fekete-Győr András a nagyvárosi fiatalok körében emelkedik ki, Dobrev Klára pedig főként a Demokratikus Koalíció (DK) nyugdíjasokból álló szavazótáborában népszerű. Hasonló problémákkal küzd Karácsony Gergely is: ő Budapesten kívül kevésbé tudja megszólítani a szavazókat. Ez azt eredményezi, hogy bárki is lesz közülük a baloldal miniszterelnök-jelöltje, egyikük sem fog olyan össztársadalmi támogatottsággal rendelkezni, mint a jelenlegi kormányfő, Orbán Viktor, márpedig így nehéz lesz az Orbán-ellenes hangulatkeltést meglovagolva választási győzelmet aratni.

Deák Dániel kijelenti: Gyurcsány Ferenc felesége ugyan még nem jelentette be indulását, de várhatóan ő lesz a DK miniszterelnök-jelöltje.

Számára előnyt jelent, hogy a legerősebb ellenzéki párt áll majd mögötte, így az előválasztás során ő szerezheti meg a relatív többséget. Kérdés, hogy lesz-e második forduló – amelyet sokan szorgalmaznak a baloldalon –, hiszen abban az esetben, ha már csak két jelölt közül lehet választani, Dobrev Klára esélyei rendkívül alacsonyak. Férje mellett ugyanis ő az egyik legelutasítottabb magyarországi politikus.

Az elemző úgy véli, a DK emiatt várhatóan nem fogja támogatni a második forduló megrendezését, így lehet esélye Dobrev Klárának a győzelemre. Ezzel viszont az az abszurd helyzet állhat elő, hogy egy, a többség által elutasított politikus lehet majd a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Ráadásul a belső konfliktusok egyre látványosabb megjelenése tovább rombolja a kormányzóképességükbe vetett társadalmi bizalmat, ami már így is igen alacsony szinten áll – zárul az elemzés.