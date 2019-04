Elmarasztalta a bíróság a Korrupciókutató Központot

A Soros György által is pénzelt szervezet manipulált adatokat használt

Valótlan, manipulatív módon előállított adattartalmakat közölt a Soros György által is támogatott Korrupciókutató Központ a Közbeszerzési Hatóság adatközlési gyakorlatáról, megsértve a hivatal jó hírnevét — állapította meg a Fővárosi Törvényszék egy márciusi, jogerős döntésében. A civil szervezet a bírósági döntés után is terjesztette félrevezető tanulmánya következtetéseit.

Pert nyert a Közbeszerzési Hatóság (KH) a Soros György által is támogatott, nonprofit kft.-ként működő Korrupciókutató Központtal szemben (CRCB).

A Fővárosi Törvényszék egy márciusi, jogerős döntésében megállapította, hogy utóbbi szervezet valótlan, manipulatív módon előállított adattartalmakat, valamint valós tényeket hamis színben feltüntetve közölt a KH adatközlési gyakorlatáról a 2018 januárjában írt elemzésében.

A bíróság azt is kimondta, hogy a valótlanságokat tartalmazó tanulmányban több vonatkozásban is megsértették a KH jó hírnevét, ezért egymillió forint sérelmi díj megfizetésére is kötelezte a Korrupciókutató Központot, valamint arra, hogy tegyenek közzé egy közleményt, amelyben elismerik a fentieket és az olvasóközönség elnézését kérik.

Az elemzést a végzéstől számítva 15 napon belül kellett visszavonnia a Soros-szervezetnek. A jelentésben rossz­nak, félrevezetőnek és alacsony minőségűnek nevezték a KH honlapját, és a manipulált adatokra hivatkozva azt is állították, hogy Banglades és Zambia közbeszerzési hatóságainak jobb a weboldala, mint a magyar megfelelőjüké.

Mint a bírósági végzésben rámutattak, a tanulmányban a szakterminológiát szándékosan vagy gondatlanságból hibásan alkalmazhatták, amikor arról írtak, hogy a KH weboldalán bizonyos keresőszó-kombinációk nem eredményeznek találatot.

Korábban a kutatási eredményeiket jelentéseiben idézte az EU Bizottsága, és figyelembe vették ezeket a Sargentini-jelentés készítői is – olvasható a CRCB egy jelentésében.

– Az ügy itt nem ér véget, kezdeményezni fogom az Európai Bizottságnál, hogy a Magyarországról szóló országjelentést javítsák ki, és a jövőben ne hivatkozzanak olyan civil szervezetre, amelynek a tevékenységével szemben a bíróság jogerős határozatot hozott – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Rigó Csaba Balázs, a KH elnöke. Érdemes megjegyezni, hogy a félrevezető tanulmányt több lap – pél­dául a Zoom.hu és a 168 Óra is – átvette.

Úgy tűnik, a bírósági végzésnek más szempontból sem tett eleget a Soros-pénzekből részesülő szervezet, hiszen a CRCB igazgatója, Tóth István János április 20-án – tehát jóval a március 5-i bírósági végzés után – a manipulált adatokat tartalmazó elemzés következtetéseit mutatta be egy konferencián. A rendezvényen egyébként a tőzsde­spekulánshoz köthető több szervezet is – köztük a K-Monitor és az Átlátszó.hu is – képviseltette magát.

A CRCB kutatói stábjában a honlapjuk szerint a volt SZDSZ-es Ungár Klára mellett két olyan személy is szerepel, akik életrajzuk szerint ­2011-ig, illetve 2012-ig „főállású egyetemisták” voltak, és a két szocio­lógus a közgazdaságtannal csak 2010 után került közelebbi kapcsolatba.