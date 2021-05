Előválasztás helyett háttéralkuk a baloldalon

Valódi küzdelemere egyelőre Hiller István számíthat

Sorra köttetnek a háttéralkuk az előválasztással kampányoló baloldalon, most éppen Márki-Zay Pétert biztosította a Jobbik arról, hogy nem indít rá jelöltet a választókerületében. Jakab Péterék a hétvégén Kunhalmi Ágnes mögé is beálltak, aki cserébe a Jobbik dunaújvárosi jelöltje mellett tört lándzsát.

Még el sem kezdődött, de már most üres ígéretnek bizonyult a baloldali előválasztás, azaz hogy az ellenzéki szavazók maguk dönthetnek arról, kit tartanak esélyesnek és méltónak arra, hogy egyéniben induljanak 2022-ben. Ehelyett ugyanis sorra köttetnek a háttéralkuk a baloldalon, így tegnap Jakab Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Csongrád megye 4-es számú választókörzetében a Jobbik Márki-Zay Pétert, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) jelöltjét támogatja az előválasztáson. Mint a pártelnök fogalmazott, „azt az embert, aki az összefogás fegyverével először győzte le a Fideszt, Hódmezővásárhely polgármestereként pedig iszonyatos kormányzati ellenszélben is állja a sarat”. Márki-Zay elvtársias hangnemben köszönte meg a támogatást, mint közösségi oldalán fogalmazott: „Egyik megmérettetésben versenytársak, máshol szövetségesek – ez az ellenzéki együttműködés csodája. Miniszterelnök-jelöltekként egymással is konkurálva küzdünk az Önök szavazataiért, de ha Jakab Péter egyéni jelölt lesz, ott én és az MMM is örömmel támogatjuk” – írta Márki-Zay Péter.

Ismert: Jakab Péter szombaton jelentette be, hogy Budapest 15. választókerületében Kunhalmi Ágnest támogatják az előválasztáson. Hangoztatta: csak ott indítanak jobbikos jelöltet, ahol úgy gondolják, hogy ők a legalkalmasabbak a Fidesz legyőzésére. – Budapest 15-ös számú választókörzetében van nálunk alkalmasabb. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke 2018-ban már legyőzte a Fideszt, azóta is méltó módon képviseli a körzetben élőket, dacára a kormányzati ellenszélnek – magyarázta Jakab Péter. Másnap Kunhalmi is arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy az egykori radikális párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjét, Kálló Gergelyt támogatja. Az MSZP társelnöke szerint Kálló megismételheti 2020-as sikerét, amikor az időközi választáson tudott nyerni Fejér megye 4-es számú választókerületében. Ezt megelőzően a Jobbik két LMP-s jelölt mögött sorakozott fel a fővárosban: Csárdi Antalt az 1. választókerületben, Demeter Mártát pedig a 6. választókerületben segítik. Cserébe az LMP Szilágyi György jobbikos jelöltet támogatja Budapest 14-es számú választókerületében. Sajtóhírek szerint Fekete-Győr Andrásék pedig Gyurcsány Ferencékkel igyekeznek háttéralkukat kötni.

Mindeközben az MSZP–Párbeszéd-szövetség bejelentette, hogy Hiller Istvánt indítja a budapesti 16-os számú választókerületben az előválasztáson, mivel Hiller eddig négy alkalommal győzte le riválisait a körzetben. A Magyar Nemzet egy DK-s forrásból úgy értesült, hogy nem Hiller István lesz az egyetlen jelölt az előválasztáson a 16-os választókerületben: a kihívója Nemes László (DK) pesterzsébeti alpolgármester lehet – aki hivatalosan még nem jelentette be jelöltségét.

Hollik István már a hétvégén úgy fogalmazott, hogy az egész „előválasztásosdi” egy nagy színjáték, valójában a baloldalnak esze ágában sincs a választóira bízni a döntést. – A színjáték főrendezője maga Gyurcsány Ferenc, aki már rég kiosztotta a szerepeket – mondta a kormánypárt kommunikációs igazgatója.