KISPESTI BOTRÁNY – EXKLUZÍV INTERJÚ

Gajda az ész, ő a főnök

Kispest mintakerületként lett bemutatva, miközben folytak az üzelmek

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva többször is kifejtette a kispesti hanganyagok készítője: egyes beszélgetésekről maga sem tudja eldönteni, hogy azok csak hencegések voltak-e, de a hatóság feladata feltárni a valóságot. Annyit azért megerősített lapunknak is, hogy egyes önkormányzati szereplők a hivatalos anyagi lehetőségeiken túlmutató életmódot folytattak. – Gajda Péterhez sosem jutnak el a hatóságok – nyilatkozta a hangfelvételek készítője, akinek véleménye szerint a Lackner Csaba kezében látott, fehér port tartalmazó zacskóban kokain volt.

– Több dolog is arra utal, hogy bizonyos önkormányzati embereknek jóval komolyabb anyagi lehetőségeik voltak, mint amekkora a bevallott jövedelmük alapján lehetne. Több bulin ön is részt vett. Hogy mulat egy kispesti szocialista önkormányzati képviselő? Mennyi pénzt költöttek egy-egy estén az önkormányzathoz kötődő emberek?

– Egy-egy ilyen bulin az ő hivatalos havi fizetésük fele-egésze elmehetett egyetlen éjszaka alatt.

– A hangfelvételen hallható beszélgetésekből az derül ki, hogy ezek az üzelmek sok éve mennek.

– Ha évekkel ezelőtt készítettem volna a felvételeket, akkor hasonló hanganyagokat rögzíthettem volna, csak más ügyek és más szereplők lettek volna. A korábbi években zajlott beszélgetések alapján számomra világos, hogy bizonyos emberek ugyanúgy jutottak pénzhez, ugyanúgy vagyonosodtak, ugyanazokat a trükköket alkalmazták régen, mint most – feltéve persze, ha van valóságalapjuk ezeknek a beszélgetéseknek. Ismétlem még egyszer: én papírokat nem láttam.

A főszereplők:

Gajda Péter: Kispest MSZP-s polgármestere, 2006 óta vezeti a kerületet. A hangfelvételeken számos alkalommal főnöknek nevezik, akinek vissza kell osztani. Lackner elmondása alapján a polgármester ingatlanokba fekteti a pénzét, de egyébként Lackner nem szokta megkérdezni, hogy mihez kezd azzal, amit „kap”. Lackner Csaba: Kispesti önkormányzati képviselő, 2019-ben kirúgták az MSZP-ből. A hangfelvételek főszereplője, aki szeret beszélni a saját és mások vélt vagy valós korrupciós ügyeiről. Hivatalos havi jövedelme nettó négyszázezer forint körül van, saját bevallása szerint viszont a havi jövedelme eléri a másfél millió forintot. Kránitz Krisztián: Korábban MSZP-s önkormányzati képviselő volt, 2014 és 2019 között a kispesti vagyonkezelő igazgatója. 2019-ben már nem lett képviselőjelölt, kizárták, mert „a kerületi tagságból mindenki tudta, mennyit rakott zsebre”, viszont maradhatott a vagyonkezelő élén dupla fizetésért. Kránitz vagyonát a barátai 200-250 millió forintra becsülik. Somogyi Lászlóné: Kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő, korábban a városháza „udvari beszállítójának”, az Anildia Kft.-nek a tulajdonosa volt. 2014 óta már csak exférje, Somogyi László üzletember nevén van a vállalkozás. Somogyi az Anildia mellett több céget is mozgat. A hangfelvételek szerint a napfényes Miamiban van háza. Lackner elmesélte: egy alkalommal Somogyi 12 millió forintot adott át Kránitz Krisztiánnak, hogy a vállalkozó további önkormányzati megrendelésekhez jusson.



– Miként lehetséges, hogy a közvélemény nem értesült ezekről az ügyekről?

– Szerintem ez Gajda Péter „érdeme”. A kerületvezetés mindig is nagyon jól kommunikált: Kispestet egy mintakerületként mutatták be, amelyik mindig fejlődik, halad és előrejut. Nagy hangsúlyt helyeztek az olyan típusú kommunikációra, hogy egy-egy ügy kapcsán a „kerület vezetése milyen jó döntést hozott”. És esetenként ez nem volt minden alap nélküli. Gajda elég intelligens, sok klassz dolgot ki tudott találni, és nagyon jól csinálta. És mindemellett folytak az üzelmek. Én arra tudok tippelni, hogy az idilli kép volt az, ami miatt a hatóságok és a közvélemény nem nagyon kapisgálták, hogy mi történik a kerületben.

– Mit lehet tudni Gajda Péter szerepéről?

– Mint mondtam, ő az ész, ő a főnök. Irányít és összerakja a dolgokat. Én jó embernek ismertem meg, viszont ahogyan teltek az évek, a személyiségének olyan vonásai kezdtek előtérbe kerülni, amelyeket addig nem ismertek az emberek, én sem. Nekem az a véleményem, hogy hozzá akkor sem jutnának el a hatóságok, ha egyáltalán lenne miért. Okosan csinálta a dolgait.

– Mik voltak a hangfelvételen rögzített beszélgetések? Kérkedések?

– Talán a lelkiismeret-furdalás motiválhatta Lacknernek ezeket a mondatait. Lackner Csaba amúgy is nagyon szeretett a középpontban lenni, és amikor a hangfelvételen hallható dolgokat mondta el, akkor mindenki rá figyelt. Ezekkel a monológokkal és beszélgetésekkel talán könnyített is a lelkén, mint ahogy a többiek is, Kránitz is a korai nyugdíjjal. Bizonyos ügyek talán kevésbé feszítették őket így, hogy kibeszélték magukból. Lackner motivációja a társaságon belül is beszédtéma volt, de pontos válasz sosem született.

– Eddig kevés olyan részletet hoztunk nyilvánosságra, amelyekben szó esett prostituáltakról, de akad jó pár ilyen a szövegekben. A hangfelvételekből az derül ki, hogy számos önkormányzati képviselő vette igénybe konzumlányok szolgáltatásait. Meg tudja erősíteni, hogy volt ilyen, és ez elhangzik a felvételeken is?

– Voltak ilyen alkalmak. Volt, hogy azzal végződtek a bulik, volt, hogy közben…

– Ilyenkor ezek a szereplők odarendelték a hölgyeket vagy ők mentek a lányokhoz?

– Mindkét verzió működött, telefonszámokat kerestek az interneten, és ez alapján hívták fel a hölgyeket, beszélték meg a találkozókat.

– Gajda Péter is részt vett ilyen bulikon?

– Erről csak legendák vannak, a saját szememmel nem láttam ilyesmit.

– Lackner Csaba feljelentette Dódity Gabriellát, mivel a képviselőnő 2019 tavaszán kifakadt egy Facebook-poszt alatt, ahol a párttársát gyalázták. A per tárgya egy olyan kijelentés, hogy „ti sem láttok tovább a fehér poros orrotoknál”. Lackner az ügyről beszél a hangfelvételeken is, beszélgetőtársai­nak azt mondja, hogy „játszottam és most is játszom mindenféle hangszeren, de az képtelenség, hogy bármit is fel tudjanak mutatni”. Milyen hangszereken játszik Lackner Csaba? Gitár, klarinét esetleg?

– Évek óta ismerem, nincs tudomásom róla, hogy bármilyen, a szó hagyományos értelmében vett hangszeren is játszana, amiből az is következik, hogy a kijelentését máshogyan is lehet értelmezni.

– Mivel lehet magyarázni azokat a mondatokat, hogy „hagyj egy csíkot holnapra is” vagy „kettőt még felszívunk, aztán megyünk”. Van-e más olyan tevékenység a kábítószer-fogyasztáson kívül, amire ez vonatkozhat?

– Lehet, hogy van, de én nem tudok ilyenről.

– A fehér poros videóval kapcsolatban: amit ott lóbál Lackner Csaba azon a felvételen, az mi lehet?

– Véleményem szerint kokain.

A interjú teljes szövege az alábbi cikkekben érhető el: A belső kör tagjai vettek részt ezeken az eseményeken, „Ha a hatóságok elakadnak, vállalom az informátor szerepét”

Árulkodó mondatok a hangfelvételeken:

Lackner Gajdáról: „Odamentem a főnökhöz, hogy van az, hogy a Krinyónak 12 milliót kell adni, neked meg csak hármat.” „Ő azt mondta, hogy ez az, amit szeretne még megcsinálni, az utolsó öt év, mert még úgy érzi, úgy, hogy ne bolonduljon meg, neki még ez fér bele.”

Kránitz barátnője Gajda Péternek – Lackner szerint: „Azért vagytok még életben, mert rólatok nem beszélek, nem dalolászok.”

Ismeretlen: „Számlákat utána tudsz gyártani.”

Lackner arról, hogy miért lesz ez Gajda Péter utolsó ciklusa: „Azért, mert nyugodt életet akar magának. Azért, mert szerintem neki már megvan. Érted, hogy mi?”