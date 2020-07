Gyomorforgató a Kaleta-ügy

A büntető jogszabályok átalakítását hozhatja a pedofilbotrány

Gyomorforgatónak és elfogadhatatlannak nevezte a Kaleta-ügyet a tegnapi Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a volt perui nagykövet – akit a bíróság egy év felfüggesztett szabadságvesztésre és 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélt 19 ezer gyermekpornográf fotó birtoklása miatt – esete a lehető legszigorúbb ítéletért kiált. Közölte: a Btk. ezen a területen már most is szigorúbb, mint korábban volt, de a kormány várja a Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető irányításával felálló, a gyermekvédelmi rendszert áttekintő munkacsoport javaslatait, és ha kell, kész támogatni egy Btk.-módosítást. Jelezte: pártolná egy olyan, a pedofilokról vezetett nyilvános lista kialakítását is, amire Kocsis Máté javaslatot tett.

Gulyás Gergely szintén gyomorforgatónak és gusztustalannak tartja, hogy „a Párbeszéd nevű gyűlöletközpont”, amely a főpolgármestert is adja, a kormányfő, az igazságügyi miniszter és a külügyminiszter képével nevezi a pedofília cinkosainak a kormány tagjait. Gulyás szerint Karácsony Gergely szólhatna a „saját kicsi gyűlöletközpontjának”, hogy bizonyos határokat a politikában nem divat átlépni, főleg mivel a három kormánytag tíz gyermeket nevel.

Az ügy kapcsán az Alapjogokért Központ egy Facebook-posztban úgy fogalmazott: „Amit Kaleta Gábor tett: gyomorforgató. Undorító. Hányingerkeltő. Ilyenkor ökölbe szorult kéz vagyunk.” Az Alapjogokért Központ azt az esetet is felidézte, amikor Révész Sándor a Népszabadságban publikálta A pedofil is ember című cikkét 2014-ben, ami szintén közfelháborodáshoz vezetett. Az azóta a HVG-nél dolgozó újságíró a cikkében üdvözölte azt a döntést, hogy akkoriban Japánban engedélyezték a rajzolt gyermekpornográfiát. – Pedofil embertársainknak a legrosszabb és legnehezebb. Nagyon helytelen lenne, ha olyan tilalmakkal nehezítenék tovább a helyzetüket, amelyek nem szükségesek senki megvédéséhez – írta akkor Révész.

Érdemes kiemelni: a pedofil cselekmények nem minden közösségben vezetnek a bűnös kiközösítéséhez. Lévay Leventét, Kispest volt SZDSZ-es polgármesterét még a 2000-es évek közepén ítélték egy év felfüggesztett szabadságvesztésre gyermekpornográf képek terjesztése és birtoklása ­miatt. A volt polgármester azonban mostanában Gajda Péter jelenlegi kerületvezető társaságában látható.

Lévay Levente 1990 és 1994 között vezette Budapest XIX. kerületét. A politikus a vádak szerint hivatali időszaka után, 1999-ben 22 képet küldött egy levelezőlistára, amelyből 13 kép lett a későbbi per tárgya. Az orvos szakértő kilenc esetben tudta egyértel­műen kimondani, hogy a képen kiskorú látható – írta az esetről 2003-ban az ­Origo.hu. Lévay Leventét megdöbbentő módon 2003. január 28-án, első fokon felmentette a bíróság a kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételek internetes terjesztése miatt emelt vád alól. A bíróság „99 százalékban” bizonyítottnak látta, hogy a pedofil képeket Lévay tette fel a világhálóra, ám a volt polgármester gyomorforgató cselekedete ekkor még nem volt bűncselekmény, mivel a jogszabályi környezet a technológia jelentette kihívások mögött kullogott. A korábbi SZDSZ-es kispesti polgármester azzal védekezett, hogy valaki más, a nevével és jelszavával visszaélve küldte a képeket, ám a bírósági eljárás során bebizonyosodott, hogy ő volt az elkövető. Lévay Leventét végül a Népszabadság 2005-ös cikke szerint egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Úgy tűnik, mindez egy cseppet sem zavarja a kispesti baloldali városvezetést. Egy 2019 decemberében készült csoportképen Lévay együtt látható Gajda Péter (MSZP) polgármesterrel és Kertész Csaba (DK) alpolgármesterrel. A lapunk birtokába került egyik képen Lévay egy nagyobb társasággal ebédel, ahol szintén felbukkan Kertész Csaba. Az elítélt pedofil Lackner Csaba (ex-MSZP) társaságában is felbukkan az egyik képen, amely egy szintén helyi szocialista képviselő, Fekete László Üllői úti kocsmájában készült.

Olyan fotót is találtunk, amelyen Lévay Levente Juhász Péterrel, az Együtt – Korszakváltók önkormányzati képviselőjével látható (képünkön). A marihuána legalizálásáért síkra szálló, ám a 2018-as országgyűlési választások után a politika süllyesztőjébe került politikust szemmel láthatóan szintén nem zavarja az egykori SZDSZ-es polgármester viselt múltja.

Mint ismert, tavaly októberben olyan kép- és hangfelvételek jutottak a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába, amelyek nyomán legalább tucatnyi nyomozás indult. Az anyagokon Lackner Csaba szocialista képviselő mesélt maga és párttársai korrupciógyanús ügyeiről, kábítószer-fogyasztás és italozás közben.