Így váltak fociszurkolóvá a legvéresszájúbb stadionkritikusok

Nemrég még a teltházas stadionoktól féltek és Orbán „focimániája” miatt aggódtak, korábban a Puskás Aréna felújítását támadták, ma már a baloldal szélkakasai a legeltökéltebb fociszurkolók, akik vigyorogva élvezik a megújult aréna környezetét. Ennyire konzekvensek az ellenzék hangadó politikusai Gyurcsánytól Karácsonyon át Kunhalmi Ágnesig.

Megszokhattuk, hogy ha az Orbán-kormány politikája sikereket hoz, akkor a magyar baloldal leghangosabb politikusai is azonnal az ügy mellé állnak, nehogy kimaradjanak a jóból. Így volt ez a migrációs politikával, a vakcinabeszerzésekkel és most a labdarúgással is. Akad olyan politikus, akinek egy hét sem kellett, hogy a stadionépítéses, lopásos jelszavaktól eljusson oda, hogy a futball Európa-bajnokságon eddig sikerrel szereplő magyar válogatott legelkötelezettebb szurkolója váljék.

Itt van mindjárt Fekete-Győr András Momentum-elnök, aki június 4-én még azzal próbálta tüzelni híveit, hogy „Orbán Viktor közpénzzel kitömött Puskás Akadémiájának egyik gyakorló pályájának pázsitjára mentem, mielőtt Mészáros biztonsági emberei lerohantak volna”.

Két nappal később már saját futballkarrierjéről értekezett; talán, hogy ne legyen olyan éles az átmenet a pfujolás és a lelkesedés között. Június 6-án azzal fényezte magát, hogy irányító középpályás posztjához „jó nagy tüdő, éles látás, és jó technika kell. Pre-Covid mindez a lehetőségekhez képest nagyjából megvolt, kérdés, hogy poszt-Covid meglesz-e?!”

Aztán újabb egy hét elteltével már a magyar futball leendő megmentőjeként tetszelgett.

LOPÁS HELYETT TÖRTÉNELMÉHEZ VISSZATALÁLÓ MAGYAR FOCIT! Magyarország sportnemzet, a futball pedig a mai napig a… Posted by Fekete-Győr András on Sunday, June 13, 2021

Hogy aztán le se téphessék róla a magyar válogatott mezt, legyen szó akár Navalnijról, akár antirasszista kiáltványról.

Karácsony sem volt rest

Karácsony Gergely főpolgármester, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje sem ment a szomszédba egy kis képmutatásért. Néhány hete még egy brit bankárlapnak kesergett: a The Economistnak adott interjújában nemcsak a magyar miniszterelnök fizikai adottságain gúnyolódott, de azt is közölte, hogy „a futballmegszállott Orbán stadiont építtet a szülőfalujába” és a lap megjegyzése szerint Karácsony „egy drága atlétikai stadion ellen kampányolt”.

Majd, amint rájött, hogy a magyar válogatott mérkőzéseit teltházas stadionokban tartják, ő sem volt rest, hogy kilátogasson.

Sőt végül a kerékpározáson kívül más mozgásformához eddig semmilyen formában nem köthető baloldali dugóalkotó is törzsszurkoló lett – igaz, a maga hozzá nem értő, de legalább provokatív módján. (Többen elmagyarázták neki kommentben, hogy ha 11 játékos játszik 11 ellen, az aligha nevezhető „túlerőnek”, de a kifejezéssel nyilván saját „elnyomott ellenzékiségére” akart rámutatni.)

Bekapcsolódott Dobrev is

De a képmutatás világbajnok vegyespárosa, a Dobrev–Gyurcsány duó sem tagadta meg saját populáris politikai irányvonalát, ők is felszálltak a focivonatra. Dobrev Klára június 7-én még arról siránkozott a Szabad Európa portálnak, hogy „ha nem vagyunk képesek megérteni azt, hogy hiába fektetünk bele vasba, betonba, hiába építünk rengeteget – az elmúlt években stadionoktól kezdve kisvasúton át minden épült itt, csak éppen abba nem ment pénz, amibe a leginkább kellene.”

Alig több mint egy héttel később Dobrev Klára már a szurkolói zónában koccintgatott a festett arcú Gy. Németh Erzsébet társaságában.

A négy nappal később megrendezett Franciaország elleni meccsről pedig már a kifogásolt Puskás Arénából posztolt lelkesen focilabdás, magyar zászlós emojikkal.

Gyerünk, fiúk! Egy ilyen nagyszerű első félidő után már tényleg karnyújtásnyira a győzelem! Ma a család egyik fele itthon, a másik fele a helyszínen szurkol. Hajrá, Magyarország!

🇭🇺⚽️ Posted by Dobrev Klára on Saturday, June 19, 2021

Nem meglepő módon a baloldal nagyvezére, a KISZ-esből KISZ-vagyon támogatással európai milliárdossá lett Gyurcsány Ferenc villantotta a legnagyobb képmutatást e témában is. Még június 17-én is azzal viccelődött, miután az ő személyét nevezte meg az országra leselkedő veszélyek egyikeként Orbán Viktor, hogy micsoda veszélyt jelentene az is, „ha kormánypártiak véletlenül egy kórházfelújításra szavaznak meg pénzt stadionépítés helyett”.

Aztán csak két nap kellett hozzá, hogy elfeledje stadionokkal szembeni ellenérzését, és az Orbán-kormány regnálása alatt felújított arénával kapcsolatban 19-én már azt írja: „Csoda a Puskásban!”

Szocialista csatlakozó

Az ellenzéki operett-társulat másik szubrettje, Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnök is színpadra lépett. Június 2-án még a Puskás Aréna előtt tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „az előválasztás nem lefutott meccs”, majd párttársa Horváth Csaba rosszalló szavaira, miszerint „a stadionban hamarosan 68 ezer lelkes és hangos szurkoló találkozhat focimeccseken, a városligeti műjégpálya területére pedig 11 ezer vendégszurkoló látogathat el estéről estére az Európa-bajnokság idején”, már ő is elítélő módon rázta a fejét.

Aztán a magyar válogatott történelmi jelentőségűként aposztrofálható franciák ellen elért döntetlenje után már ő is beállt a csapat mögé, sőt: a nemzeti trikolórt sem volt rest magasra emelni, hogy megköszönje a „fiúk” helytállását.

Ha foci, csak rossz lehet

Érdemes felidézni, hogy a baloldal rendre támadta a magyar futball vagy éppen a Puskás Aréna fejlesztésének terveit.

Karácsony Gergely elnöktársa, Szabó Tímea április 4-én még erről írt: „Orbán elképesztően veszélyes játszmát folytat azért, hogy megint az eszement fociőrületének hódolhasson. Azért, hogy nálunk rendezzenek nyáron foci Eb-t! Beteg gondolkodás ez.”

Vagy amikor éppen azt követelte a képviselő asszony, hogy állítsák le a stadionfejlesztéseket. „Stadionok helyett az egészségügyet fejlessze a kormány! A ma átadásra kerülő Puskás-stadion átépítésének története jól mutatja, hogyha a fociról van szó, Orbán Viktor képtelen a mértékletességre. Az új építmény megint túlárazott, és sem a fenntartása, sem a jövőbeni kihasználtsága nem megoldott. A Párbeszéd követeli, hogy Orbán Viktor és kormánya ne stadionokra, hanem a betegellátásra, azon belül is béremelésre és eszközökre fordítsa a költségvetési forrásokat!”

De szintén nagyhangú párttársuk, Tordai Bence (aki annyira következetes, hogy előbb támadta az orosz vakcinák alkalmazását, majd beoltatta magát Szputnyik-V-vel) is előszeretettel „stadionozott”. „Stadion helyett kórházat építeni, focista béremelés helyett, egészségügyi dolgozói béremelésre van szükség.”

Ugyanakkor a mérhetetlen támogatottságú pártjuk központi kommunikációja is kitett magáért, ha úgy érezték: a magyar focit kell ócsárolniuk. „Tíz év alatt 220 százalékkal nőtt az igazolt focisták száma, így 2020-ban már 281 ezer igazolt labdarúgó volt – jelentett be a csodálatos hírt Tállai András államtitkár. És valóban. Ha valamire nagy szüksége van most Magyarországnak, az a focisták számának a növelése, és a fociba öntött milliárdok. Fantasztikus hírek ezek, miközben tízezrek mentek tönkre az elmúlt egy évben és 6500 fővel csökkent az egészségügyi dolgozók száma. Torz és hazug világ a Fidesz–KDNP világa, ennek pedig a magyarok többsége issza meg a levét.”

Hol ezt mondják, hol azt

De a címeres mezben parádézó FeGyőr pártja sem óvatoskodott, ha a stadionberuházásokat akarták ócsárolni. „Ezzel párhuzamosan csak a veszélyhelyzet kihirdetése óta kilencmillárd forint jutott sporttámogatásokra. A prioritások egyértelműek: a nevében családbarát kormánynak fontosabb az ellenzéki vezetésű önkormányzatok büntetése, mint a családok megsegítése.”

Az egyelőre rejtély, hogy a népszerűségért lassan már LMBTQ-élharcossá is előlépni képes Jakab Péter miért kerülte el eddig a stadionokat, ha szelfizni akart. Lehet, hogy új imázsába, a parizerezős vidéki gyerek képbe nem fér bele, hogy megfizessen egy meccsjegyet. De amikor támadni kellett ő sem óvatoskodott.

„Még egy világjárvány idején se az ápoló az első, vagy a munkáját vesztett melós. Hanem az, akinél nincs érdemi változás, hisz eddig is üres stadionban játszott, és most is. Milliókért.”

Ahogy pártja sem… „Nálunk már a vírus diktál. Meglett az eredménye a telt házas meccseknek és a hanyagságnak! A korlátozások egyértelműen késve érkeztek. A Fideszt jobban érdekelte saját népszerűsége, mint a magyar emberek életének védelme.”

Az MSZP-s politikusok is előszeretettel kérték számon az Orbán-kormányon a sporttámogatásokat. A szocialisták közül egyedüliként EP-ben maradó Ujhelyi István sem fizetett volna a labdarúgóknak.

„Az pedig már tényleg bicskanyitogató, hogy a profi focisták fizetésének felét a magyar emberek adóforintjaiból fogják megtéríteni, miközben állami pénzzel tömik így is a klubokat. Tanulságos.”

Miközben képmutató módon örömködött, amikor eredményeket értek el.

🇭🇺Szép volt fiúk! Minden mérkőzés addig tart, ameddig meg nem fordítjuk! 😜

(Emlék a legutóbbi EB-menetelés Izland elleni meccséről. Folytköv!) Posted by Ujhelyi István dr. on Thursday, November 12, 2020

Igaz: a teljes egészében képmutatásra épülő DK (hiszen egy lovasrohamot elrendelő bukott miniszterelnök használja a demokrácia kifejezést…) most sem aprózza el, hiszen politikusaik rendre villognak a felújított Puskásban, miközben – ha rajtuk múlik – most nem is így hívják az arénát.

