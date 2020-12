Karácsony folytatja a járványügyi álhírkampányt

A kormányzati tájékoztatóból egyértelműen kiderül: a lakosság területi eloszlását tekintve országosan kiegyenlített a koronavírusban elhunytak száma. Mindez teljesen szembemegy azzal a főpolgármester által tett megalapozatlan kijelentéssel, amely szerint Budapesten feleannyian haltak meg, mint bárhol az országban. Úgy tűnik, a Párbeszéd elnöksége fokozza a rémhírterjesztést, és Karácsony Gergely ismét a magyar egészségügyet vette célba. Mindezt éppen akkor, amikor reménykeltők a járványügyi adatok, és megkezdődött az oltás.

Karácsony Gergely reggeli Facebook-posztjában azt állította, hogy a kormány eltitkolja a koronavírus-járvány esetszámait, holott azok területre lebontva nyilvánosan elérhetők a Nemzeti Népegészségügyi Központ által működtetett tájékoztató oldalon. A kettős mérce itt is megmutatkozik, ugyanis párttárselnöktársának, Szabó Tímeának a sorozatos álhírterjesztései egyáltalán nem zavarják a főpolgármestert.

– Hiába titkolták, az európai statisztikai hivatal adataiból kiderült: Budapesten fele akkora volt a járvány miatti halálozás, mint az ország egészében – írja Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán. Felvetődik a kérdés, hogy a főpolgármester nem figyeli a bárki számára nyilvánosan elérhető kormányzati tájékoztatót, vagy szándékosan félrevezeti a közvéleményt. Valószínűleg az utóbbi, mert a nyilvános adatokból kiderül, hogy a közel kétmillió főt számláló Budapesten 1782, vidéken 7379 elhunytat regisztráltak. A kormányzati adatok azt mutatják, hogy egyáltalán nincsenek eltitkolva a számok, és lakosságarányosan nézve a koronavírus szövődményei által szinte ugyanannyian hunytak el Budapesten, mint vidéken. Ezek az adatok a járvány teljes idejére vonatkoznak, míg a Párbeszéd-társelnök önkényesen beemelt egy neki kedvezőnek ítélt, október–novemberi időszakra vonatkozó adatsort, zavarosan összehasonlítva korábbi évek halálozási statisztikáival, ezzel megtéveszteni akarva a közvéleményt.

A baloldal tézisét cáfolják az Euromomo, vagyis az európai halálozási statisztika oldalán elérhető részletes adatsorok. Ezek alapján Magyarországon még most, a valóban súlyosabb második hullám idején sincs kiugrás a halálozási adatokban, szemben mondjuk Svájccal, Ausztriával, Franciaországgal vagy éppen Belgiummal. Karácsony egyenesen 44 százalékos növekedésről ír hazánkban az előző évek azonos, október-novemberi átlagához képest, noha az Eurostat honlapján elérhető tájékoztatásban is legfeljebb 15 százalékról számolnak be októberben.

A Párbeszéd gyakorlott rémhírterjesztő

Karácsony azt is kifogásolja, hogy a halálozási adatok nincsenek megyékre bontva, csak Budapest van külön kiemelve, s emögött politikai szándékot sejt. Ami azért is érthetetlen kijelentés Karácsony szájából, mert a főpolgármester által vezetett Párbeszéd és baloldali szövetségeseik minden módon nekimennek a kormány járványügyi intézkedéseinek. Szabó Tímea, a párt társelnöke a parlamentben számos alkalommal rémhírekkel, fakenewsokkal támadt a kormányra. Ilyen volt a Korózs Lajos MSZP-s képviselő álmentős kamuvideójának a főszereplőjével való példálózás, amikor elsőként idézte Németh Athina hazug szavait parlamenti felszólalásában.

Emlékezetes: a koronavírus-járvány tavaszi hulláma alatt Korózs egy magát mentőápolónak kiadó csalóval, Németh Athinával készített interjút. A felvételen a magyar egészségügy állítólagos katasztrofális helyzetéről beszélgettek, és Németh azt hangoztatta, hogy a rábízott tíz páciensből kilenc meghalt. Lebukása után később a szocialista politikus egy olyan grafikont tett közzé, amelyen a koronavírus-fertőzés az egyik vezető halálokként volt feltüntetve, ami szintén nem volt valós adat, s olyan évet idézett be, amikor még nem is volt covid-járvány.

„Németh Athina önkéntes mentőápoló a napokban számolt be arról, hogy az általa ápolt 10 hazaküldött betegből 9 meghalt” – jelentette ki Szabó Tímea napirend előtti felszólalásában még tavasszal, aki egyenesen hentesnek nevezte Kásler Miklós minisztert. Szabó vagdalkozásából egy szó sem volt igaz, mint kiderült, Németh Athina sohasem volt mentős, és az egész történetet csak kitalálta. Karácsony pártelnöktársa viszont a légből kapott hazugságokat tényként közölte.

Azóta viszont a Párbeszéd egyik elnöke sem kért bocsánatot, sőt Szabó felszólalásában azt állította: sehol a kerek világon nem haltak meg annyian koronavírus-fertőzésben, mint Magyarországon. A kijelentést a hivatalos adatok egyértelműen cáfolják, ugyanis Magyarország stabilan a középmezőnyben található.

„Sikeres” fővárosi járványkezelés

A mikropárt társelnöke, Karácsony Gergely folyamatosan a budapesti sikeres járványkezelésről beszél, holott az első hullámban járatsűrítés helyett csökkentést rendelt el a fővárosi közösségi járatokon, amivel rendkívüli zsúfoltságot idézett elő a munkába siető emberek között. Mindezek után a második hullámban, novemberben nem tett eleget a kormányzati utasításnak, amely szerint a BKV járatait sűrítenie kellett volna. Továbbá több panasz érkezett arról is, hogy az influenza- és koronavírus-járvány közepén a járműveket rendszertelenül fűtik. A járvány berobbanása után megnőtt az autósforgalom a fővárosban, amelyet a főpolgármester a főútvonalakra felfestett kerékpársávokkal súlyosbított, és az ingyenes parkolás bevezetését sem támogatta. Amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy a járvány első hullámának viszonylag alacsony halálozási statisztikáját nagy számban a fővárosi fenntartású idősotthonok lakói rontották le, egyedül a Pesti úti intézményben – ahová megdöbbentő módon Karácsony egyszer sem látogatott el – 55 idős ember halt meg, és összesen 313 lakónál, valamint 26 dolgozónál igazolták a koronavírus-fertőzést. Mindennek ellenére a főpolgármester nem tartott igényt arra az ősz eleji kormányzati segítségre, hogy elfogadja a noninvazív lélegeztetőgépeket, amelyeket a kétszáz fő feletti létszámmal rendelkező idősotthonokba szállított ki a kormány, tizenötből tizenkét intézmény elfogadta az életek mentésére szolgáló segítséget.

A baloldal a járványnak szurkol

– Ebben a számban sem áll sajnos rosszul az ország – szólta el magát még májusban a Gyurcsány-párti Arató Gergely, amikor arról beszélt, hogy Magyarországnak jók a mutatói a koronavírusban elhunytak tekintetében. A járvány kezdetén a szintén DK-s Gréczy Zsoltnak voltak arra irányuló megjegyzései, hogy a koronavírus által okozott károkért a kormány felelősségét kell hangsúlyozni és így lehet esély a kormánybuktatásra. Közösségi oldalán azt írta: a mai naptól minden késő buszért, minden hiányzó gyógyszerért, maszkért, védőfelszerelés híján megbetegedő orvosért és ápolóért, minden elvesztett állásért, bedőlt vállalkozásért, kenyér- gyümölcs- és húsdrágulásért Orbán Viktor lesz a hibás.