Karácsony százmilliárdokat kap a kormánytól

Rekordösszegű büdzséből gazdálkodik Józsefváros

Sorra fogadják el a fővárosi önkormányzatok a kerületek költségvetését. A számokból kiderül: közel sincs akkora hiány, mint amit a baloldali polgármesterek a kommunikációs felületeiken közölnek. Sőt, azok a polgármesterek, akik a leghangosabban és legtöbbször panaszkodtak, abszurd módon minden idők legmagasabb büdzséjéből gazdálkodhatnak a 2021-es évben. Múlt év végén Budapest rendelkezett a legnagyobb pénzeszköz-, illetve értékpapír-állománnyal.

A hivatalos számok rendre cáfolják a baloldali önkormányzatok kormányzati kivéreztetésről szóló propaganda-hadjáratát. Karácsony Gergely főpolgármester – bár ezt elfelejtette megemlíteni – elégedett lehet, hiszen a válságkommunikációja ellenére Budapest minden idők legnagyobb működési támogatását kapja a kormánytól. Az uniós források negyvennégy százaléka jut a fővárosra, emellett a kormány 116 milliárdot ítélt meg csak működésre. Ez egyharmaddal több, mint tavaly: 2020-ban ez az összeg csak 85 milliárd forint volt. Mi több, Budapest kapja arányaiban a legtöbb forrást az országban. A működés mellett a kormány idén is több mint százmilliárdot biztosít Budapest fejlesztésére. Egy múlt év végi jelentésből kiderül: a vizsgált önkormányzatok közül a főváros rendelkezett a legnagyobb pénzeszköz-, illetve értékpapír-állománnyal. A sorban a második Debrecen volt, a vidéki város pénzeszköz-, illetve értékpapír-állományának több mint másfélszerese volt a főváros likvid eszközeinek az állománya, több mint 122 milliárd forint. Február végén még mindig a főváros rendelkezett a legtöbb állampapírral, a rendelkezésre álló adatok alapján nyoma sincs a fizetésképtelenségnek.

Karácsony Gergely főpolgármester a kormánnyal folytatott tárgyalás után, a csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette: a kabinettől azt követeli, hogy az összes fejlesztési forrást biztosítsák. A lapunk birtokába került információk szerint azonban nem mondható el, hogy a kormány nem bőkezű a fővárossal. Az Egészséges Budapest program részeként például ötvenmilliárd forint jut a kerületi orvosi rendelők építésére, fejlesztésére, új diagnosztikai és terápiás műszerek beszerzésére. A tömegközlekedésre ugyanannyi támogatást ad a kormány, mint tavaly, vagyis 12 milliárd forintot. Két év alatt hatvannégy új buszt vásárol a kormány a budapesti utakra, 3,2 milliárd forint értékben. Tízmilliárd forintba kerül a HÉV-vonalak teljes felújításának az előkészítése.

Emellett a kabinet tavaly ígéretet tett a fővárosnak, hogy hatvanmilliárd forint értékben átvállal jelentős budapesti beruházásokat. A legszembetűnőbb adat, hogy a baloldali vezetésű Józsefvárosban minden idők legmagasabb költségvetéséből gazdálkodhat az önkormányzat, 28 milliárd forintból. A korábbi fideszes vezetés alatt húsz- és 24 milliárd forint között változott a kerületre elkölthető források összege.

– A költségvetés alapján idén is csak megszorítás és pusztulás vár Józsefvárosra. Soha nem volt ennyi forrása Józsefvárosnak! Hova és milyen célra dugdossa a baloldali vezetés a józsefvárosiak pénzét? – tette fel a kérdést Sára Botond korábbi polgármester, a helyi Fidesz alelnöke.

Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere a Magyar Nemzetnek leszögezte: az nem megoldás, hogy a kormány sír, a Karácsony Gergely által vezetett főváros pedig nevet. – A terheket közösen kell viselni, a kormány rosszabb helyzetben van, mint az önkormányzatok, mert a koronavírus-járvány számos nem várt kiadást eredményezett – magyarázta Kertváros polgármestere. Hozzátette: a XVI. kerület idén még így is hárommilliárd forinttal magasabb összegből gazdálkodik.

– Tavaly jól pályáztunk, egészségügyre és útépítésre is kaptunk forrásokat, nyilván ezek „pántlikázott” pénzek, csak erre költhetők el. Nem hiszek a siránkozásban, a munkában hiszek. Nyilván a válság minket is érint, el kellett halasztanunk egy iskolafelújítást, majd jövőre pótoljuk – magyarázta a fideszes polgármester. Kovács Péter arra is kitért, hogy nem igazságos kérés a főpolgármester teljes kompenzációra vonatkozó követelése. A kormány a szolidaritási adót teljes mértékben kompenzálta.