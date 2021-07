Nem érdekli Cseh Katalinék botránya az uniós forrásokért aggódó nyugati sajtót

Egyetlen Brüsszel-közeli nyugat-európai médium sem számolt be azokról a gyanús körülményekről, amelyek Cseh Katalin momentumos EP-képviselő családi cége, a Pannónia Nyomda Kft. körül felmerültek. Ez azért különösen érdekes, mert máskor például a Politico, az Euronews vagy akár a Deutsche Welle is kritikusan figyeli a Magyarországra érkező uniós támogatások felhasználását.

Egyetlen sorban sem számolnak be a magyarországi uniós támogatások felhasználását rendre nyomon követő nyugat-európai médiumok arról a botrányról, amely Cseh Katalin momentumos EP-képviselő családi cége körül pattant ki az elmúlt hetekben. A Fidesz az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az OLAF-hoz fordult, a lépést Deutsch Tamás, a kormánypárt uniós képviselője egyebek mellett azzal indokolta: a Cseh Katalin által vezetett cég és a Cseh család üzleti köre

A Cseh Katalin körüli botrány a hazai baloldali média ingerküszöbét is alig érte el, ezért utánanéztünk, hogy az uniós források magyarországi felhasználásáért rendre aggódó nyugat-európai médiumok mekkora figyelmet szenteltek az esetnek. Az eredmény lehangoló.

A brüsszeli ügyekben rendkívül aktív Politico egyetlen sorban sem számolt be az ügyről, holott Cseh Katalin Orbán-kormányt támadó megszólalásait rendre idézik. Hasonló eredményt mutat az Euronews hírportálon indított keresésünk: nyoma sincs, hogy akár csak egy rövidhírben beszámoltak volna az esetről, de ugyanez a helyzet a hazánk jogállamiságáért gyakorta aggódó német Deutsche Welle és a brit The Guardian oldalán is.